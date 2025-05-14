Как сфера услуг пережила перекрытие улиц в праздники и ограничение интернета

Как сфера услуг пережила перекрытие улиц в праздники и ограничение интернетаСервисам доставки еды пришлось на время вернуться к офлайн-картам и заказам по телефону
Ограничения, вводившиеся в Москве с 7 по 9 мая из-за празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, вынудили предприятия сферы услуг перестраивать свою работу. В столице, в частности, вводились ограничения на проезд транспорта, были сложности с доступом к мобильному интернету. Об этом заблаговременно сообщила пресс-служба мэра Москвы, также жителей города оповещали мобильные операторы.
Тем не менее это повлияло на работу ресторанов в центре, а также ритейлеров и сервисов доставки, рассказали представители компаний «Ведомостям».
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