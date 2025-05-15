Минэк готовит эксперимент по запуску беспилотников в Арктике и на Севморпути

Минэк готовит эксперимент по запуску беспилотников в Арктике и на СевморпутиЭто нужно для создания единой информационной и логистической сети и вывода поселений из транспортной изоляции
Минэкономразвития совместно с «Росатомом» прорабатывает возможность установления экспериментального правового режима (ЭПР) эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в акватории Северного морского пути (СМП) и на сухопутных территориях Арктической зоны России. Об этом «Ведомостям» рассказал директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэка Владимир Волошин.
Представитель «Росатома» подтвердил «Ведомостям», что корпорация направила в Минэк предложение об установлении ЭПР в акватории СМП, но детали раскрывать не стал. В части возможных сроков запуска режима представитель министерства отметил, что в данный момент инициатива в процессе обсуждения. Представитель Минтранса уточнил, что проект ЭПР находится на рассмотрении в Минэкономразвития и в Минтранс пока не поступал.