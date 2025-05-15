Минэк готовит эксперимент по запуску беспилотников в Арктике и на Севморпути

Представитель «Росатома» подтвердил «Ведомостям», что корпорация направила в Минэк предложение об установлении ЭПР в акватории СМП, но детали раскрывать не стал. В части возможных сроков запуска режима представитель министерства отметил, что в данный момент инициатива в процессе обсуждения. Представитель Минтранса уточнил, что проект ЭПР находится на рассмотрении в Минэкономразвития и в Минтранс пока не поступал.