«Роснано» выставила на продажу фармпроизводителя «Новамедика»

«Роснано» начала поиск покупателя на фармпроизводителя «Новамедика». Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами госкомпании. Эту информацию подтвердил также источник, близкий к ее руководству. «Роснано» действительно рассматривает возможность выхода из фармакологического портфеля, говорит ее представитель. Это, по его словам, позволит реинвестировать средства в приоритетные направления деятельности группы. Среди них он перечисляет энергологистику, природопользование и инфраструктуру. Другие детали он не раскрыл. При этом «Роснано» не готова продавать компанию дешевле инвестиций, которые она уже вложила в этот проект, отмечает собеседник «Ведомостей», близкий к топ-менеджменту группы. О какой сумме идет речь, он не уточнил.