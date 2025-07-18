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«Роснано» выставила на продажу фармпроизводителя «Новамедика»

За этот актив она может выручить около 500 млн рублей
Денис Кузнецов
Владимир Астапкович / РИА Новости
Владимир Астапкович / РИА Новости

«Роснано» начала поиск покупателя на фармпроизводителя «Новамедика». Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами госкомпании. Эту информацию подтвердил также источник, близкий к ее руководству. «Роснано» действительно рассматривает возможность выхода из фармакологического портфеля, говорит ее представитель. Это, по его словам, позволит реинвестировать средства в приоритетные направления деятельности группы. Среди них он перечисляет энергологистику, природопользование и инфраструктуру. Другие детали он не раскрыл. При этом «Роснано» не готова продавать компанию дешевле инвестиций, которые она уже вложила в этот проект, отмечает собеседник «Ведомостей», близкий к топ-менеджменту группы. О какой сумме идет речь, он не уточнил.

«Роснано» и американский венчурный фонд Domain Associates еще в 2012 г. договорились вложить по $380 млн в совместное предприятие по производству и продаже лекарств и медицинских устройств (на основе этого предприятия и была создана «Новамедика»). При этом в российское производство стороны планировали вложить по $95 млн. В 2023 г. Domain Associates окончательно вышла из проекта, передав свою долю, на тот момент составлявшую 17,99%, «Роснано», которая стала единственным бенефициаром группы.

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