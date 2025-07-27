Суд отказал в иске экс-владельца «Покровского» на 3 млрд рублей

В иске Чебанова говорится, что он передал Коровайко акции сельхозактива – семенной компании «Русь» – по соглашению от августа 2016 г., но деньги за сделку так и не получил. Истец утверждал, что договор оформлялся якобы уже после смерти продавца – его матери Тамары Чебановой, и на этом основании просил признать документ ничтожным. В иске также фигурировала передача акций, перешедших к родственникам Коровайко и связанным с ним юрлицам.