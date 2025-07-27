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Суд отказал в иске экс-владельца «Покровского» на 3 млрд рублей

Аркадий Чебанов пытался оспорить сделку с бывшим партнером Андреем Коровайко о продаже актива
Георгий Недогибченко
concernpokrovsky.com
concernpokrovsky.com

Арбитражный суд Краснодарского края отказался удовлетворить иск экс-совладельца агроконцерна «Покровский» Аркадия Чебанова к его бывшему бизнес-партнеру Андрею Коровайко. Поводом стал многолетний корпоративный спор: Чебанов требовал признать недействительным договор купли-продажи акций от 2016 г. и взыскать с Коровайко более 3 млрд руб., следует из решения суда, с которым ознакомились «Ведомости».

Суд не нашел оснований для расторжения сделки спустя восемь лет после ее заключения, поскольку истец предоставил только копию спорного договора, а не оригинал. Экспертизу суд проводить не стал. Чебанов, согласно решению суда, не доказал факт неполучения оплаты по договору, а требования о расторжении соглашения в сравнении с первоначальной просьбой принудительного исполнения носят противоречивый характер. Срок исковой давности в три года истек.

В иске Чебанова говорится, что он передал Коровайко акции сельхозактива – семенной компании «Русь» – по соглашению от августа 2016 г., но деньги за сделку так и не получил. Истец утверждал, что договор оформлялся якобы уже после смерти продавца – его матери Тамары Чебановой, и на этом основании просил признать документ ничтожным. В иске также фигурировала передача акций, перешедших к родственникам Коровайко и связанным с ним юрлицам.

Ответчик, в свою очередь, настаивал, что сделка была реальной и завершенной, а Чебанов просто пытается пересмотреть давние договоренности. Согласно данным СПАРК, в 2015 г. владельцем фирмы числилась Чебанова, а в 2021 г. – уже Коровайко. При этом, также по данным СПАРК, с 2016 по 2020 г. информация о собственниках отсутствует.

Чебанов подал ходатайство об истребовании у регистратора копий документов, на основании которых акции перешли семье Коровайко. По информации СПАРК, «Русь» входит в «Агрокомплекс Лабинский», который управляется Росимуществом с 2023 г. Тогда Лабинский городской суд Краснодарского края постановил изъять у владельцев акции «Руси» (включая доли Коровайко и связанных лиц) и передать их в пользу РФ.

Изначально иск Чебанова рассматривал суд в Ростовской области, но позже, в 2024 г., дело было передано в Краснодар по подсудности.

В арбитражной практике отказ в принятии копии документа как доказательства из-за отсутствия оригинала встречается редко, указывает партнер Verba Legal Дмитрий Мальбин. Но в данном деле ответчик оспаривал копию договора, заявляя о ее фальсификации, поэтому суд посчитал копию недостаточным доказательством, а также отказал в проведении экспертизы, заметил эксперт.

Смена позиции истца – сначала требовать исполнения договора, а затем его расторжения – сделала иск крайне противоречивым, отметил Мальбин. «Такое кардинальное изменение позиции в вопросах факта суд расценивает негативно и рассматривает как злоупотребление правом», – подчеркивает эксперт, указывая, что требования о расторжении договора спустя семь лет после его подписания в российской судебной практике практически не встречаются.

Экспертиза по копии документа, особенно если речь идет о давности изготовления, не просто не нужна, а невозможна, говорит адвокат Юлий Тай. Суды, соглашается он, «испокон веков» негативно относятся к смене позиции истца, но отмечает, что грань предполагаемой выгоды судье иногда понять непросто. В случае более раннего обращения в суд шансы Чебанова на исполнение договоренностей могли быть выше, считает он.

При этом в российской практике можно встретить и «более экстраординарные» иски, говорит Тай. К примеру, истцами выступают безвестно отсутствующие, только что вышедшие из центров психиатрического лечения, а также те лица, которые утверждают, что сделки буквально заключались под дулом пистолета. Задача суда в таких случаях все равно констатировать факт, почему так происходит, чтобы отличить «злую волю» от стечения обстоятельств, резюмировал Тай.

Сам Чебанов и Коровайко в настоящее время находятся в международном розыске. Им вменяются преступления по ст. 159 (мошенничество), 163 (вымогательство) и 210 (организация преступного сообщества) УК РФ.

В феврале «Ведомости» писали, что в Преображенском суде Москвы завершился судебный процесс в отношении Олега Чебанова, сына Аркадия, – одного из основателей концерна «Покровский». По версии следствия, Чебанов-младший действовал в составе организованной группы, реализовав с 2018 по 2021 г. схему уклонения от уплаты налога на прибыль ООО «ТД «Вэлан». Недоимка оценивалась в 262,6 млн руб. 25 февраля суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

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