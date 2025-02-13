Вячеслав Богдан: «Мы уже обошли нишевых конкурентов и сейчас соревнуемся с универсалами»

В октябре 2024 г. цветочный маркетплейс Flowwow изменил бизнес-модель и значительно расширил ассортимент. Теперь компания говорит о выходе за рамки традиционной ниши и трансформации в «гифтинговый сервис»: маркетплейс начал продавать кондитерские изделия, предметы декора, посуду и проч. За 2024 г. «нецветочные категории» составили уже 20% выручки. Flowwow рассчитывает, что через несколько лет кондитерские изделия начнут приносить компании уже половину оборота.