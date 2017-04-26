«Роснано» впервые вышла на рентабельность – Чубайс

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что в прошлом году госкорпорация впервые вышла на рентабельность. «В 2016 г. впервые… совокупная стоимость того, что мы построили, больше, чем объем инвестиций, который мы осуществили», — приводит RNS его слова.

По его словам, для выполнения положений стратегии развития «Роснано» получила «беспрецедентные объемы финансовой поддержки от государства». «Две цифры назову, они приведены здесь: 130 млрд руб. — это капитал, плюс к этому еще госгарантии на 250 с лишним млрд руб., на которые мы привлекаем кредиты… Таким образом, общий объем всех видов финансовой поддержки государства составил 382 млрд руб.», — сказал Чубайс во время выступления в Совете Федерации.