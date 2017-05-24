У «Трансаэро» нашли имущество на 65 млрд рублей

У банкротящейся авиакомпании «Трансаэро» выявлено имущество балансовой стоимостью 65,279 млрд руб., рассказал на заседании суда представитель временного управляющего. По его словам, финансовый анализ продолжается.

Отчет временного управляющего суд перенес на 13 сентября, когда будут рассмотрены все требования кредиторов и проведено собрание. Сейчас в реестр, по словам представителя временного управляющего, включено 215 млрд руб., до конца июля должны быть рассмотрены еще пять требований на общую сумму 12,5 млрд руб.