Роспотребнадзор готов часть проверок заменить наблюдением через видеокамеры

В порядке эксперимента Роспотребнадзор предлагает перевести часть проверок ведомства в режим онлайн при помощи видеокамер и электронного документооборота. Как передает ТАСС, это на ПМЭФ заявила руководитель ведомства Анна Попова. Она отметила, что уже сейчас традиционные проверки дополняются новыми формами контроля, а развитие технологий позволяет еще расширить этот перечень.

«Мы готовы часть объектов, которые мы можем увидеть дистанционно, не проверять вообще, в принципе не выходить на них. О чем я сейчас говорю? Например, производство. Сегодня камер на производстве, чтобы контролировать своих же сотрудников, достаточное количество», - сказала Попова. На больших предприятиях сейчас применяется электронный документооборот, добавила чиновница. Работа с ним позволяет не приходить на производство, чтобы оценить его безопасность для населения.

«Поэтому нам достаточно было бы онлайн видеть с камер, которые уже установлены, - не со всех, нам не нужен финансовый оборот или какие-то закрытые вещи... И то же самое касается электронного документооборота: какое сырье пришло, в каком количестве, какие ингредиенты, какая рецептура, как это соблюдалось, и что получилось на выходе - этого тоже нам достаточно, чтобы не ходить на производство», - цитирует ее ТАСС. По ее словам, Роспотребнадзор готов частично перейти на такую форму контроля, если к этому готов бизнес.

Для примера Попова предложила запустить пилотный проект с добровольным участием.

В рамках работы с большими данными (big data) Роспотребнадзор собирается анализировать поисковые запросы в интернете, чтобы предотвращать нарушения в кафе, ресторанах и других объектах общественного питания, сказала также Попова. «То есть если мы видим (большое) количество запросов, связанных с лечением диареи в одном и том же конкретном месте, на четырех улицах вокруг одного ресторана, понятно, что там какая-то проблема есть. Так же делают наши коллеги за рубежом», - сказала она.

Также ведомство будет анализировать большой объем лабораторных данных юридических лиц, надзорных органов и так далее. При одновременном анализе этой информации ведомство получит достаточную информацию для реагирования на возможные нарушения, не входя при этом в непосредственный контакт с бизнесом, отметила Попова.