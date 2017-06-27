Апелляционный суд Парижа подтвердил снятие ареста со счетов «Роскосмоса»

Госкорпорация «Роскосмос» приветствует решение Апелляционного суда Парижа, снявшего арест с ее счетов во Франции. Об этом говорится в распространенном ее пресс-службой заявлении.

«Закон и справедливость победили демагогию. Поздравляю с победой всех, кто оказывает поддержку «Роскосмосу», - приводит пресс-служба слова замгендиректора госкорпорации Сергея Савельева.

В 2015 г. французские судебные приставы арестовали средства «Роскосмоса» в размере $300 млн во исполнение решения Третейского суда Парижа от 18 июля 2014 г. об экзекватуре решения Гаагского арбитражного суда по делу «бывшие акционеры ЮКОСа против Российской Федерации». В 2016 г. госкорпорация оспорила это, однако эти средства не были разблокированы, так как «оппоненты незамедлительно подали апелляцию, которая была рассмотрена Апелляционным судом Парижа 19 апреля 2017 г.».

«В решении, опубликованном сегодня, суд признал, что в рамках своих контрактов с "Арианэспейсом" Федеральное космическое агентство и его правопреемник - госкорпорация "Роскосмос" - действовали самостоятельно, в связи с чем причитающиеся им финансовые средства не могут рассматриваться как имущество Российской Федерации, на которое претендуют "бывшие акционеры ЮКОСа"», - сообщили в госкорпорации.

Аресты были наложены в январе 2016 г. по ходатайству кипрской компании Veteran Petroleum, являвшейся в прошлом одним из трех акционеров ЮКОСа, бывшие держатели акций которого добиваются от России компенсации в $50 млрд за ликвидацию компании.

В результате у ЦЭНКИ и НПО им. Лавочкина во Франции были заморожены €260 000, которые должна выплатить Arianespace, осуществляющая пуски ракет «Союз-СТ» с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.

В октябре прошлого года «Роскосмос» предупредил, что прекратит поставки ракет-носителей, пока местный суд не примет решения о разблокировании €300 млн выплат, причитающихся ему и ряду других российских компаний со стороны Arianespace.