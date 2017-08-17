Россельхознадзор запретил ввоз продукции «Савушкина продукта»

Россельхознадзор сообщил о временном (с 18 августа) запрете ввоза продукции четырех белорусских производителей мяса и молочных продуктов, в том числе «Савушкина продукта» и «Рогачевского МКК», за повторные нарушения.

В мясе птицы ОАО «Витконпродукт» снова нашли остатки тетрациклина, в молоке ОАО «Молочные горки» и «Рогачевского МКК» - линкомицин, в сухой молочной сыворотке ОАО «Савушкин продукт» - остатки тилозина (все вещества - антибиотики).

«В случае поступления в Российскую Федерацию из Белоруссии продукции указанных предприятий, отгруженной до даты введения временных ограничений, решение о пропуске таких грузов будет приниматься в обычном режиме», - пишет ведомство.

Брестский «Савушкин продукт» - один из крупнейших молочных комбинатов Белоруссии. Предприятие экспортирует порядка 100 000 т молочной продукции в год, в основном - около 80% - в Россию.