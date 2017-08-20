Суд назначил на 18 сентября заседание по иску Siemens к «Ростеху»

Арбитражный суд Москвы 18 сентября рассмотрит заявление Siemens против структур «Ростеха», которые переместили турбины производства немецкой компании в Крым, следует из картотеки суда. Siemens просит суд признать сделку недействительной и применить последствия недействительности сделки.

При этом суд отказал Siemens в принятии обеспечительных мер. Компания требовала наложить арест на четыре турбины, перемещенные в Крым, и установить запрет на совершение действий по монтажу газотурбинных установок.

Иск был подан 11 июля 2017 г. Ответчиками названы ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт».

Siemens обвиняет «Ростех» в том, что он незаконно переместил в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций на Тамани. Согласно санкционным ограничениям немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму.