Руководителя «Балтстроя» просят арестовать по «делу реставраторов»

Следствие просит отправить под арест задержанного после оглашения приговора по «делу реставраторов» гендиректора компании «Балтcтрой» Дмитрия Сергеева, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По словам пресс-секретаря, Сергееву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК России (создание преступного сообщества), и трёх преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере, совершенного организованной группой).

По данным СМИ, гендиректора «Балтстроя» задержали в рамках дела о хищении не менее 225 млн руб., выделенных из бюджета для строительства дома приемов в резиденции президента. В суде он полностью признал свою вину и дал изобличающие других фигурантов показания, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Сергееву инкриминировали хищение в общей сложности более 70 млн руб. при организации работ по реставрации усадьбы фабриканта Асеева в Тамбовской области, Псковского драматического театра и ансамбля Новодевичьего монастыря в Москве.

АО «Балтстрой» входит в холдинг «Форум» Дмитрия Михальченко. Компания выполняла контракты Министерства культуры, управления делами президента и проч. Сергеев был задержан в марте 2016 г.