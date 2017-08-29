Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО в первом полугодии выросла на 17%

«Аэрофлот» получил 2,89 млрд руб. чистой прибыли по МСФО в первом полугодии 2017 г., что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал чистую прибыль в размере 5,9 млрд руб.

Показатель EBITDA упал почти в два раза до 15,4 млрд руб. (консенсус-прогноз - 20,8 млрд руб.). Рентабельность EBITDA снизилась в годовом выражении на 6,8 процентного пункта (п. п.) и составила 6,6%.

Выручка группы увеличилась на 4,9% до 234,86 млрд руб. (консенсус-прогноз «Интерфакса» - 237,6 млрд руб.).