Авиакомпания Monarch Airlines прекратила полеты

Пятая среди крупнейших авиакомпаний Великобритании - Monarch Airlines прекратила работу и отменила все рейсы, сообщает ВВС. В 4 утра по местному времени она была помещена под внешнее управление. ВВС отмечает, что это крупнейший крах в британской авиации.

За границей остались 110 000 клиентов Monarch. Управление гражданской авиации направит за ними более 30 бортов. Еще 860 000 человек потеряли забронированные билеты. Многим пассажирам сообщили об отмене рейсов через sms.

В штате Monarch Airlines было 2100 человек. В 2016 г. компания сообщила об убытке в 291 млн фунтов. Перевозчика подкосили теракты в Тунисе и Египте, ужесточившаяся конкуренция и слабый фунт, отмечает ВВС. Monarch летал из пяти британских аэропортов в 40 городов мира, основным направлением была Испания, сообщает «Интерфакс». Кроме авиабилетов Monarch также продавал комплексные туры, на долю которых приходится 5% его выручки.

Проблемы Monarch вызывают вопросы об устойчивости инвесткомпании Greybull Capital, которая владеет 90% акций перевозчика. В 2014 г. Greybull вложила в Monarch 125 млн фунтов стерлингов ($166 млн), в прошлом году - еще 165 млн фунтов, напоминает агентство.

Премьер-министр Тереза Мэй сочувствует всем пострадавшим в этой тяжелой ситуации, сказал ее пресс-секретарь.