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Дворкович объяснил расширение продуктового эмбарго

Расширение списка импортных продуктов, попавших под эмбарго, поможет закрыть серые каналы, по которым одни товары поставляются под видом других. Как передает ТАСС, это журналистам сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, использование таких каналов наносило ущерб российским производителям. Прежде всего под запрет попали субпродукты мясной группы и живые свиньи, добавил чиновник.

Чистокровные племенные свиньи под запрет не попали. Дворкович объяснил, что они нужны для создания высокопроизводительных свиноферм в России.

27 апреля правительство запретило импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных в США, странах Евросоюза, Канаде, Австралии, Норвегии, Украине, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейне. Под эмбарго попали живые свиньи, пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свиной жир и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, не приготовленные каким-либо способом.