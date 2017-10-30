Новости

Суд отклонил апелляцию Siemens об аресте турбин в Крыму

Девятый апелляционный арбитражный суд Москвы оставил в силе решение Арбитражного суда об отказе в аресте крымских турбин по спору Siemens со структурами «Ростеха», сообщил «Ростех».

По данным Siemens, турбины в скором времени должны быть смонтированы в Крыму, что принесет компании существенные убытки в случае удовлетворения основного иска и сделает исполнение судебного решения невозможным, отметил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

По словам представителей «Ростеха», у Siemens нет никаких доказательств наличия турбин их производства в Крыму и проведения их монтажа. На прямой вопрос Siemens к ООО «ВО "Технопромэкспорт" в рамках заседания, находится ли спорное оборудование в данный момент во владении у них, представитель «Технопромэкспорта» отказался от комментариев.

11 июля немецкий концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск к структуре «Ростеха» – «Технопромэкспорту» (ТПЭ), которую он обвинил в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым. В октябре «Технопромэкспорт» сообщил о подаче встречного иска к Siemens о признании «недействительной, ничтожной» части сделки по турбинам.

Четыре турбины по заказу ТПЭ изготовил завод «Сименс – технологии газовых турбин». Они предназначались для строительства ТЭС в Тамани, но оно так и не началось. В сентябре 2016 г. ТПЭ выставил турбины на торги. Покупатель турбин должен был подключить их к сетям ФСК или других компаний, находящихся в России, говорилось в материалах. Также он не должен был нарушать санкции, введенные Россией, Германией, Евросоюзом, США и ООН, и обязан обезопасить ТПЭ от любых претензий, если это условие будет нарушено. Победитель аукциона должен был гарантировать, что оборудование не будет использоваться на электростанциях, имеющих прямое подключение к энергосистеме Крыма, а также на электростанциях, единственной задачей которых является энергоснабжение Крыма. Кто купил турбины – не известно.