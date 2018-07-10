«Коммерсантъ» узнал о проекте подводной железной дороги на Сахалин

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Следователь рассказал об угрозах потерпевшим при пожаре в «Зимней вишне»

Коллеги руководителя тушения пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Андрея Бурсина оказывали давление на потерпевших, заявил руководитель следственной группы Рустам Габдулин на заседании суда, где рассматривается ходатайство об аресте пожарного.

«При рассмотрении ходатайства следствия о продлении срока задержания руководителя тушения пожара в торговом центре "Зимняя вишня" Андрея Бурсина у здания суда и в самом здании коллеги пожарного высказывали угрозы в адрес потерпевших», – сказал Габдулин (цитаты по «Интерфаксу»).

По его словам, у здания суда собрались порядка 20 человек, которые оскорбляли и угрожали потерпевших. «Один из мужчин, которого не пустили в зал суда, говорил потерпевшим, чтобы они "не судили героев, побоялись бога", – рассказал Габдулин. – Также говорили, что лучше бы потерпевшие все сгорели в торговом центре вместе с детьми».

Кроме того, по данным следствия, мужчины снимали на мобильные телефоны автомобили, на которых приехали потерпевшие. «В связи с этим у следствия есть достаточные основания полагать, что на потерпевших оказывается давление», – заключил Габдулин.

Бурсину предъявлены обвинения по статье «халатность» (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Кемеровской области не организовал работу пожарно-спасательного гарнизона Кемерова, а также ненадлежащим образом организовал разведку пожара в «Зимней вишне».

Ранее суд арестовал руководителя МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и начальника отдела надзора деятельности и профилактической работы по городам Кемерово, Березовский и Кемеровского района МЧС Григория Терентьева. Им предъявлены обвинения в халатности и растрате. По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 гг. проверку соблюдения требований пожарной безопасности в «Зимней вишне». Кроме того, по обвинению в халатности арестован начальник пожарного караула Сергей Генин. По версии следствия, он проигнорировал слова одного из очевидцев пожара о коротком пути к кинозалам на четвертом этаже торгового центра, где оказались заблокированы люди.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. Он унес жизни 60 человек, 37 из которых – дети.

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