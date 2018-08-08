Бизнес

Новости

Apple опровергла сообщения о записи речи пользователей без их ведома

Смартфоны iPhone не ведут запись голоса пользователей без их ведома, компания также не позволяет делать это сторонним приложениям. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление руководства корпорации Apple.

Соответствующее письмо Apple подготовила в качестве ответа на запрос членов комитета по энергетике и торговле Палаты представителей конгресса США. Они потребовали от компании объяснить сообщения о том, что ее устройства якобы записывают речь пользователей без их ведома.

Опасения у конгрессменов вызвал голосовой помощник Siri. Чтобы включить его, нужно произнести фразу «Привет, Siri». При этом, по мнению пользователей, смартфоны Apple в ожидании этой фразы могут прослушивать, записывать и сохранять все другие слова пользователей.

Reuters указывает, что в письме, направленном конгрессменам, компания отвергла эти утверждения, отметив, что iPhone не записывает голос пользователей. Apple подчеркнула, что Siri не передает какой-либо третьей стороне полученные голосовые команды. Компания напомнила также, что для того чтобы воспользоваться голосовым помощником, пользователь ранее должен был дать согласие на передачу Siri доступа к микрофону.

В апреле на подобный вопрос конгрессменов отвечал основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Бизнесмен отмечал, что соцсеть использует микрофоны на устройствах исключительно во время записи видео и не записывает разговоры пользователей, когда те не подключены к сети. Конгрессменов интересовало, как иногда получается так, что пользователи обсуждают между собой какую-то тему, а потом получают от соцсети рекламу, которая к ней относится. «Facebook этим не занимается, и не знаю, кто еще мог бы такое сделать. Возможно, это просто совпадение», — заверял предприниматель.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018