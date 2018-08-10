Sberbank Investments получил 10% Михайловского ГОКа

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США решили повысить вдвое пошлины на алюминий и сталь из Турции

Власти США решили вдвое повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции. Об этом в Twitter написал американский президент Дональд Трамп. «Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции... Теперь пошлина на алюминий будет составлять 20%, на сталь - 50%», - уточнил он.

Он также добавил, что турецкая лира стремительно снижается по отношению к «очень сильному доллару». Трамп также отметил, что сейчас отношения Турции и США находятся не на высшем уровне.

В пятницу утром, 10 августа, турецкая лира упала к доллару почти на 13% до 5,9 лиры. Это исторический минимум, сообщает CNBC. Еще в апреле за доллар давали лишь четыре лиры, отмечает телеканал. Вечером 9 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что колебания национальной валюты не должны беспокоить население. «Против нас ведутся разные кампании – не обращайте на них внимания. Не забывайте: с ними доллар, а с нами – наш народ и наш бог», – заявил Эрдоган.

В начале августа власти США ввели санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции. Весной Трамп обещал «масштабные санкции» против Турции из-за ареста в Турции американского пастора Эндрю Брансона. Его обвиняют в пособничестве Рабочей партии Курдистана и организации FETO. Их деятельность запрещена в республике. Власти Турции считают FETO организатором попытки госпереворота в 2016 г.

США в марте ввели дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, России, Японии и других стран в размере 25% и 10% соответственно. Белый дом объяснял необходимость заградительных мер интересами национальной безопасности. В конце июня ЕС ответил 25%-ными пошлинами на товары из США на 2,8 млрд евро. Брюссель оставил за собой право ввести пошлины от 10 до 50% на товары из США стоимостью 3,6 млрд евро. В свою очередь Трамп объявил о готовности ввести 20%-ную пошлину на все импортируемые в США автомобили, если ЕС не откажется от своих планов. Как писал Bloomberg, эта мера может затронуть продукцию на $300 млрд. Россия 6 июля зеркально ответила на заградительные пошлины США. Министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что Россия оценивает ущерб от пошлин США в $537,6 млн в год.

В начале июля под американские пошлины попала также продукция из Китая на $34 млрд. Пекин ответил на действия США зеркально. Трамп позже пообещал ввести пошлины еще на $16 млрд на китайские товары. В свою очередь Пекин пообещал зеркально ответить 23 августа.

Сейчас Всемирная торговая организация (ВТО) из-за введения США пошлин рассматривает жалобы, поданные такими странами, как Россия, Китай, ЕС, Мексика, Канада, Норвегия и Швейцария.

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