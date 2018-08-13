Bloomberg узнал о планах саудовского фонда увеличить инвестиции в Tesla

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Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии ведет переговоры об увеличении своей доли в производителе электрокаров Tesla. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этими планами. Отмечается, что фонд готов стать частью любого пула инвесторов. Ранее Financial Times писала, что Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии с начала года приобрел от 3 до 5% акций Tesla на $1,7–2,9 млрд.
На прошлой неделе основатель Tesla объявил о планах преобразовать компанию из публичной в частную при цене в $420 за акцию. Потенциальная сделка по выкупу акций оценивается в $82 млрд. Это может означать, что автопроизводителю потребуются и другие источники финансирования, отмечает агентство.
В роли потенциального инвестора Tesla аналитики называли и SoftBank Group. Однако источники агентства говорят, что в планы SoftBank не входит финансирование сделки по выкупу акций. В мае он уже вложил $2,25 млрд в производство беспилотников Cruise General Motors. Также фонд инвестировал в DiDi Chuxing Inc., Uber Technologies Inc. и Singapore Grab.
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Минприроды решило сократить бюджет нацпроекта «Экология» на 17,1% (320 млрд руб.) до 1,551 трлн руб. Об этом сообщаетРБК со ссылкой на последнюю версию паспорта проекта. Издание получило копию этого документа, подлинность которого подтвердили два федеральных чиновника.
Согласно документу 632 млрд руб. на его реализацию направят из федерального бюджета, еще 125,5 млрд руб. — из региональных бюджетов, а оставшиеся 793,8 млрд руб. — из внебюджетных источников (прежде всего промышленных предприятий). Окончательные параметры проекта будут утверждены в октябре, уточнила в беседе с изданием пресс-секретарь министра природных ресурсов Наталья Хлопунова. По словам источника издания в Минприроды, его ждет дальнейшее сокращение. Национальный проект реализуется в рамках майского указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 г.
Больше других под сокращение попало направление «Чистая вода». Заметное снижение расходов на это направление, по данным издания, обусловлено тем, что лоббистам из ведомства не хватило усилий для согласования его финансирования. При этом сокращение бюджета критично для этого направления. «Каждая копейка — это какое-то новое очистное сооружение», — подчеркивает собеседник РБК. За конфигурацию «Чистой воды» отвечает заместитель руководителя Минстроя Андрей Чибис, говорится в документе.
Другие направления сокращены меньше — так, «Чистый воздух» (снижение атмосферных выбросов и в центрах металлургии) и «Оздоровление Волги» получат на 5–5,5% меньше запланированного — 499,83 млрд и 220 млрд руб. соответственно. Федеральное финансирование «Оздоровления Волги» даже увеличилось на 21,5% до 133,7 млрд руб. Задача этого направления — снизить втрое, с 3,2 куб. км до 1,1 куб. км, объем сточных вод, сбрасываемых в Волгу, и начать рекультивацию ее берегов, а также поднять со дна 95 затонувших судов, наносящих ущерб акватории реки.
10 крупнейших свалок Подмосковья
Портал Правительства Московской области
Крупнейший в Подмосковье полигон «Тимохово» расположен в Ногинском районе возле одноименной деревни. Он введен в эксплуатацию в 1977 г. Проектная вместимость – 42,5 млн т, полигон может принять еще до 17,8 млн т мусора, то есть полигон способен принимать до 1,1 млн т отходов в год. Закрытие запланировано на 2032 г. Эксплуатирующая организация: ОАО «Полигон Тимохово» (здесь и далее данные министерства экологии и природопользования Московской области)
1/10
Портал Правительства Московской области
«Кулаковский» полигон находится недалеко от деревни Манушкино в Чеховском районе. Ввод в эксплуатацию состоялся в 1959 г. Проектная вместимость – 8,4 млн т, полигон может принять всего 345 000 т мусора. Мощность - до 100 000 т отходов в год. Эксплуатирующая организация: ПАО «Промэкотех». Закрытие запланировано на 2017 г.
2/10
Портал Правительства Московской области
Полигон «Алексинский карьер» находится под Клином. Его ввели в эксплуатацию в 1993 г. Проектная вместимость – 6,2 млн т, остаточная вместимость – 5,99 млн т. Способен принимать до 400 000 т отходов в год. Эксплуатирующая организация: ООО «Комбинат». Закрытие запланировано на 2032 год
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
Полигон «Торбеево» располагается в одноименном поселке в Люберецком районе. Год открытия Минприроды Подмосковья не называет. Проектная вместимость – 5,96 млн т, остаточная вместимость – 1,86 млн т. Полигон рассчитан на 400 000 т отходов в год. Завершение эксплуатации планируется на 2021 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Энергетика и Технология»
4/10
Сергей Бобылев/ТАСС
Полигон «Царево», расположенный в Пушкинском районе, открыт в 1984 г. Проектная вместимость – 4,2 млн т, он способен принять еще 188 000 т отходов. Полигон рассчитан на 200 000 т отходов в год, при этом завершение эксплуатации планируется на 2021 г. Эксплуатирующая организация: ОАО «Экопром»
5/10
Портал Правительства Московской области
Полигон «Лесная», расположенный на границе с Серпуховом, начал работать в 2012 г. Проектная вместимость – 3,95 млн т, он способен принять еще 3,38 млн т отходов. Полигон рассчитан на 600 000 т отходов в год, а завершение эксплуатации планируется на 2019 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Скайвэй»
6/10
МУП «Спецавтохозяйство»
«Воловичи» расположен вблизи одноименной деревни под Коломной. Полигон открыт в 1990 г. и рассчитан на 3,5 млн т отходов. Полигон пока загружен лишь наполовину - в него еще можно вместить 1,87 млн т мусора. В год он способен принимать до 140 000 т отходов. Эксплуатирующая организация: МУП «Спецавтохозяйство». Завершить эксплуатацию планируется в 2034 г.
7/10
involokolamsk.ru
Полигон «Ядрово» – самый молодой. Он открыт недалеко от Волоколамска в 2013 г. Проектная вместимость – 3,3 млн т, он способен принять еще 3 млн т отходов. Полигон рассчитан на 420 000 т отходов в год, а завершение эксплуатации планируется на 2032 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Ядрово»
8/10
Митя Алешковский / ИТАР-ТАСС
«Сабурово» открыт в Щелковском районе в 2003 г. Полигон рассчитан на 2,2 млн т, остаточная вместимость – 390 000 т. Полигон рассчитан на 120 000 т отходов в год. Закрытие запланировано на 2017 г, но точного подтверждения этому «Ведомости» не получили
9/10
Портал Правительства Московской области
Полигон «Малая Дубна» расположен в Орехово‑Зуевском районе, его открытие состоялось в 1959 г. Полигон рассчитан на 2,1 млн т отходов и способен принять еще 354 000 т отходов. Завершить эксплуатацию планируется в 2020 г. Эксплуатирующая организация: ООО МУП «ОЗГПКХиБ»
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Внешэкономбанк (ВЭБ) разорвал отношения с последним потенциальным покупателем его украинской «дочки» – Проминвестбанка – бизнесменом Павлом Фуксом, поскольку Нацбанк Украины отказался согласовать сделку. Фактически госкорпорация отказалась от идеи продажи банка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к ВЭБу и Проминвестбанку. Окончательно это решение может быть принято в ноябре, но сворачивание бизнеса уже началось.
ВЭБ больше не пытается продать Проминвестбанк и не намерен возобновлять эти попытки в ближайшее время, говорит собеседник издания. В ВЭБе от комментариев отказались.
Приобрести Проминвестбанк Фукс собирался в консорциуме с украинским бизнесменом Максимом Микитасем. Возможность приобретения актива изучал также владелец украинской группы DCH Александр Ярославский. Однако последний, по информации издания, сейчас больше заинтересован в покупке украинского Сбербанка.
Основные сложности с закрытием Проминвестбанка связаны с тем, что «на балансе банка находятся кредиты, которые истекут не раньше чем через четыре года», говорит собеседник издания. Их можно было бы или переуступить за небольшие деньги, или «сократить сеть Проминвестбанка до одного отделения и ждать завершения всех расчетов с клиентами». Еще одна проблема связана с тем, что банку принадлежит недвижимость примерно на $50 млн. Ее продажа потребует значительного времени, а украинский рынок недвижимости находится в кризисе.
Убытки ВЭБа от закрытия Проминвестбанка могут составить около 13 млрд руб., считает глава отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков.
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Ракетный эсминец ВМС США USS Carney 12 августа вошел в акваторию Черного моря «для проведения операций по обеспечению безопасности на море и расширения возможностей для взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе». Об этом сообщил в своем твиттере 6-й флот ВМС США, к которому приписан корабль. Корабль оснащен мощным радаром системы Aegis, а также широким набором ракет, включая зенитные и крылатые.
В начале января эсминец входил в порт Одессы с той же целью. В феврале Carney вошел в Черное море вместе с другим эсминцем 6-го флота – Ross. В июле 2017 г. Carney принял на борт президента Украины Петра Порошенко в ходе учений Sea Breeze 2017.
По конвенции Монтре 1936 г. военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море максимум 21 день.
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Президент США Дональд Трамп приветствовал решение американских байкеров бойкотировать национального производителя мотоциклов Harley-Davidson. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
«Много собственников Harley-Davidson планируют бойкотировать компанию, в случае если она перенесет свое производство. Прекрасно! Много других компаний движутся в нашем направлении, включая конкурентов Harley. Действительно плохой шаг! В США вскоре будет ровное игровое поле или даже лучше», – написал Трамп после встречи с группой байкеров в своей резиденции в Бедминстере. На гольф-поле можно было насчитать около 180 портретов, изображающих группу поддержки со стороны мотосообщества, отмечает Reuters.
Ранее корпорация Harley-Davidson заявила о планах вывести из США свое производство, ориентированное на ЕС, из-за ответа Европы на американские торговые пошлины на сталь и алюминий. С 23 июня по решению Еврокомиссии в ЕС действуют 25%-ные пошлины на ряд американских товаров объемом 2,8 млрд евро. Под них, в частности, попали и мотоциклы. В начале июня Трамп ввел пошлины на продукцию из ЕС, Канады и Мексики: 25% на сталь и 10% на алюминий.
Ранее Harley-Davidson сообщала, что европейские пошлины добавят к цене каждого мотоцикла около $2200. Свои годовые потери мотопроизводитель оценил в $90–100 млн в год.
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Поиски «русского следа» в событиях вокруг расовых столкновений в американском Шарлотсвилле в 2017 г. российское посольство в США считает абсурдным. Это следует из заявления российской дипмиссии, опубликованного на ее странице в Facebook. Обвинения во вмешательстве в ситуацию со стороны Москвы дипломаты называют инсинуациями.
О русском следе в событиях в Шарлотсвилле в канун годовщины беспорядков заявил в интервью CNN конгрессмен-республиканец Томас Гарретт. Он рассказал в интервью CNN, что два месяца назад присутствовал на закрытом брифинге главы ФБР. Гарретт поинтересовался у ньюсмейкера, имело ли место вмешательство России в разжигание конфликта в Шарлотсвилле, и получил утвердительный ответ.
«Возникает вопрос: где хотя бы один факт в подтверждение этих инсинуаций? Их нет в принципе, как нет ни единого доказательства других столь же абсурдных обвинений в адрес России во вмешательстве в американские внутренние дела», – настаивают российские дипломаты.
Поведение американских политиков российские дипломаты назвали «безответственным», и отметили, что гораздо проще «переваливать ответственность [за расовые беспорядки] на других», чем «заниматься решением внутренних проблем, подтверждающих, что спустя более чем 150 лет после официальной отмены рабства межрасовая напряженность в США, похоже, так и не изжита».
Волнения в Шарлотсвилле начались из-за планов городских властей убрать из парка памятник главнокомандующему армии южан во время Гражданской войны Роберту Ли (1807–1870 гг.). На улицы города вышли белые националисты и противники их действий. Демонстранты распыляли перцовый спрей, провели стихийное факельное шествие. В результате столкновений погибла женщина, 34 человека получили ранения. В городе пришлось вводить чрезвычайное положение.
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На 67-м году жизни умер актер театра «Современник», народный артист России Анатолий Узденский. «Анатолий Ефимович ушел из жизни в Новосибирске. В "Современнике" начался отпуск. Он поехал в город, который был ему родным долгие годы», — говорится в сообщении театра. Прощание и похороны пройдут в Москве.
Узденский играл на сцене «Современника» последние 13 лет. Он запомнился зрителям по ролям в спектаклях «Три товарища», «Виндзорские насмешницы», «Три сестры», «Поздняя любовь». Узденский также играл в кино, на его счету более 50 фильмов и сериалов, например «Краткий курс счастливой жизни», «Назад в СССР», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила».
Узденский родился 24 февраля 1952 г. в Павлодаре (Казахстан). Окончил Новосибирское театральное училище в 1975 г. После окончания училища работал в новосибирском драматическом театре «Старый дом» и санкт-петербургском «Театре на Литейном». В 1993 г. Узденский получил звание заслуженного артиста России, в 1999 г. — народного артиста.
Бизнес
Новости
Силуанов прокомментировал идею изъятия сверхдоходов у бизнеса
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Правительство не планирует заставлять предпринимателей делиться сверхдоходами, заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Я знаю, конечно, таких бизнесменов, которые делятся с государством в добровольном порядке, но, как правило, это какие-то благотворительные акции, социальные виды поддержки. Как-то предлагать или намекать на это мы не планируем», — сказал Силуанов (цитата «РИА Новости»).
По мнению министра, вопрос заключается в том, как компании распоряжаются дополнительными доходами. «Если они идут на выплату дивидендов и обогащение собственников — это одно. Если вкладываются в производство, новые рабочие места — вот о чем надо говорить с этими предприятиями. Не путем изъятия в бюджет, а о том, чтобы эти деньги работали в России», — считает Силуанов.
В четверг стало известно о том, что помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». В список компаний, которым он предлагает увеличить налоговую нагрузку, попали 14 юрлиц. В частности, это НЛМК, «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «Алроса», «Норникель», ММК, «Сибур». Полученными деньгами Белоусов предлагает покрыть расходы на исполнение майских указов президента.
Владимир Путин согласился с необходимостью проработки этого предложения в правительстве, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. В то же время он подчеркнул, что «пока президент не давал согласия на какие-либо решения».
Силуанов, комментируя предложение Белоусова в пятницу, сообщил, что правительство подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, но «никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики в настоящий момент правительство не готовит».
Самые производительные компании из отраслевых групп
Viktor Korotayev / Reuters
«Ведомости» рассчитали производительность труда в 55 крупнейших российских компаниях за 2012-2016 гг. Все компании были разбиты на 9 отраслевых групп. И в каждой группе были определены лучшие компании по выручке на одного сотрудника.
Нефтяная и газовая отрасль. Лукойл (выработка на сотрудника 49,5 млн руб. в год)
1/9
Polymetal International
Металлургия и горнодобыча. Polymetal International (9,8 млн руб. на сотрудника)
2/9
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Химия и производство минеральных удобрений. Сибур (14,9 млн руб. на сотрудника)
3/9
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Розничная торговля. Лента (7,3 млн руб. на сотрудника)
4/9
Евгений Разумный / Ведомости
Финансовый сектор. Московская биржа (26,9 млн руб. на сотрудника)
5/9
Андрей Гордеев / Ведомости
Связь и информационные технологии. Mail.ru Group (12,1 млн руб. на сотрудника)
6/9
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Инфраструктура и транспорт. Аэрофлот (14,0 млн руб. на сотрудника)
7/9
Александр Демьянчук / ТАСС
Машиностроение. Атомэнергопром (7,7 млн руб. на сотрудника)
8/9
Интер РАО
Электроэнергетика. Интер РАО (17,7 млн руб. на сотрудника)
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За последние несколько дней рубль упал по отношению к доллару на 4%, сообщил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов. По его мнению, дальнейшее ослабление рубля может привести к росту инфляции в России на 0,5 процентного пункта в годовом выражении.
При этом Силуанов отметил, что инфляция сегодня находится на низких уровнях. «Если брать годовую инфляцию, то динамика составляет 2,5%, наш целевой показатель — 4%. То есть, в принципе, подушка безопасности есть», — сказал министр в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» (цитата по «Интерфаксу»).
Силуанов добавил, что падение рубля не сильно скажется на ценах на потребительские товары, поскольку в магазинах стало больше продукции российского производства.
Рубль на этой неделе упал по отношению к доллару и евро на новостях о новых антироссийских санкциях со стороны США. Курс доллара, установленный Центробанком России на понедельник, составляет 66,9 руб./$, что на 60 коп. выше предыдущей отметки — 66,3 руб./$. Курс европейской валюты на понедельник составляет 76,7 руб./евро — на 10 коп. ниже курса на пятницу (76,8 руб./евро).
Комментируя текущую ситуацию, Силуанов допустил переход на национальные валюты при торговле нефтью, поскольку доллар, по его словам, становится ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле.
ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены
MARWAN NAAMANI / AFP
Крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК – Саудовская Аравия. Согласно данным картеля на 2017 г., Саудовская Аравия добывает 9,96 млн баррелей в сутки и экспортирует 6,97 млн баррелей. В ежегоднике BP, одном из наиболее авторитетных источников статистических данных по нефти, приводятся другие цифры: в 2017 г. добыча Саудовской Аравии составляла 11,95 млн баррелей в сутки
1/14
ESSAM AL-SUDANI / Reuters
Ирак, по данным ОПЕК на 2017 г., добывал 4,47 млн баррелей в сутки и экспортировал 3,802 млн баррелей. BP оценивает добычу Ирака в 2017 г. в 4,52 млн баррелей в сутки
2/14
Raheb Homavandi / Reuters
Добычу Ирана ОПЕК оценивает в 3,87 млн баррелей в сутки, а экспорт – 2,125 млн баррелей в сутки (2017 г.). По данным BP, добыча Ирана в 2017 г. составляла 4,98 млн баррелей в сутки
3/14
Kamran Jebreili / AP
Объединенные Арабские Эмираты добывали 2,97 млн баррелей в сутки, а экспортировали 2,38 млн баррелей в 2017 г., приводит данные ОПЕК. BP приводит другие цифры по добыче: 3,94 млн баррелей в сутки
4/14
Gustavo Ferrari / AP
Кувейт в 2017 г. добывал 2,7 млн баррелей в сутки, а экспортировал 2,01 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По данным BP, страна добывала 3,03 млн баррелей в сутки в прошлом году
5/14
Jorge Silva /REUTERS
Добыча Венесуэлы в 2017 г. составляла 2,035 млн баррелей в сутки, экспорт – 1,6 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По версии BP, страна добывает 2,11 млн баррелей в сутки
6/14
MARTIN BUREAU / AFP
Ангола в прошлом году добывала 1,63 млн баррелей в сутки по версии ОПЕК и 1,67 млн - по данным BP. Экспорт составлял 1,58 млн баррелей в сутки
7/14
Akintunde Akinleye / Reuters
Нигерия – крупнейшая африканская страна – участница ОПЕК. Добыча в 2017 г. составила 1,5 млн баррелей в сутки (данные ОПЕК) или 1,99 млн баррелей в сутки (данные BP). При этом экспорт, по данным той же ОПЕК, выше производства – 1,8 млн баррелей в сутки
8/14
DeAgostini/Getty Images
Еще одна африканская страна в картеле – Алжир. По версии ОПЕК, страна добывала 1,06 млн баррелей в сутки в 2017 г., а экспортировала 632 600 баррелей в сутки. По данным BP, добыча составляла 1,54 млн баррелей в сутки
9/14
Kuni Takahashi/Getty Images
Ливия в прошлом году добывала 817 000 баррелей в сутки (данные ОПЕК) и экспортировала 792 100 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Ливии в 865 000 баррелей в сутки
10/14
Tim de Waele/Corbis via Getty Images
Катар добывал в 2017 г. 600 000 баррелей в сутки по версии ОПЕК и всего лишь 1,9 млн баррелей в сутки по версии BP. Экспорт ОПЕК оценивает в 466 000 баррелей в сутки
11/14
Alejandra Parra/Bloomber/Getty Images
Добычу Эквадора в 2017 г. и ОПЕК, и BP оценили в 531 000 баррелей в сутки. Экспорт, по данным ОПЕК, составил 385 400 баррелей в сутки
12/14
Justin TALLIS / AFP
Габон вернулся в состав картеля в июле 2016 г. ОПЕК оценивает добычу страны в 2017 г. в 210 000 баррелей в сутки, экспорт – в 188 400 баррелей в сутки. По данным BP, в прошлом году Габон добывал 200 000 баррелей в сутки
13/14
Pascal Fletcher/REUTERS
Весной 2017 г. членом ОПЕК стала Экваториальная Гвинея. По данным организации, страна в прошлом году добывала 129 000 баррелей в сутки, а экспортировала 128 200 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Экваториальной Гвинеи в 199 000 баррелей в сутки
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Министерство обороны ко Дню Военно-воздушных сил России, который празднуется 12 августа, обнародовало ряд исторических документов, которые ранее были засекречены.
Среди рассекреченных документов наибольший интерес представляет личный приказ Иосифа Сталина о бомбардировке Берлина. Документ, адресованный командиру 81-й авиационной дивизии Михаилу Водопьянову, написан от руки и датирован 8 августа 1941 г. С начала войны Берлин был стратегической целью для советских летчиков, отмечается в сообщении Минобороны.
«Обязать 81-ю авиадивизию во главе с командиром дивизии Водопьяновым с 9.08 на 10.08 или в один из следующих дней в зависимости от условий погоды произвести налет на Берлин», — говорится в приказе. В качестве запасной цели в документе называется город Кенисберг (сейчас Калининград).
Минобороны России
Приказ Иосифа Сталина о бомбардировке Берлина
Также Минобороны опубликовало отчет, в котором описано, как 1 мая 1945 г. с 22 истребителей над Берлином были сброшены знамена Победы — символ полного господства советской авиации.
«И вот 1 мая с 12.00 с аэродрома поднимается 22 истребителя для того, чтобы сбросить над Берлином знамя Победы как символ того, что в небе Берлина безраздельно господствуют советские летчики», — следует из документа.
«Поднялись над Берлином и в момент выбрасывания знамен летчики по радио приветствовали маршалов Конева и Жукова, под предводительством которых водружено Знамя Победы над Берлином. Приветствовали наземные войска Красной армии. Приветствовали великого полководца — маршала Советского Союза товарища Сталина. Беспрерывное “ура” неслось с бортов самолетов в эфир», — говорится в отчете.
Минобороны также опубликовало фотоальбом с фотографиями советских самолетов, личные документы летчиков и газетные публикации времен войны.
10 самых важных самолетов России и СССР
авиару.рф
Самолет «Илья Муромец» – первый в мире многомоторный бомбардировщик. Самолеты применялись в Первую мировую и гражданскую войну
1/10
Акимов Николай / Фотохроника ТАСС
АНТ-2 – первый советский цельнометаллический самолет. В серию машина не пошла, но технологии пригодились в будущем, в том числе для самого массового довоенного четырехмоторного бомбардировщика ТБ-3
2/10
Федор Левшин / РИА Новости
Cамый массовый боевый самолет времен войны Ил-2. Бронированный штурмовик советские пилоты окрестили «летающим танком», а немецкие – «бетонным самолетом»
3/10
AP / Stangenberg
МиГ-15 – первый советский реактивный истребитель мирового уровня. Главный герой воздушных сражений в корейской войне, где ему противостояли американские F-86 «Сейбр»
4/10
Н. Калеева / РИА Новости
Первый советский турбореактивный пассажирский самолет Ту-104. Проектировался на основе дальнего бомбардировщика Ту-16
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Лев Поликашин / РИА Новости
Ан-22 – самый большой в мире турбовинтовой грузовой самолет. Мог перевозить почти любую боевую технику
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Лев Поликашин / РИА Новости
Первый в мире сверхзвуковой реактивный самолет Ту-144. Как и британско-французский «Конкорд», прекратил пассажирские перевозки из-за нерентабельности и частых аварий
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Виталий Созинов / Фотохроника ТАСС
Ил-86 – первый советский широкофюзеляжный пассажирский самолет. Отличался высокой надежностью, ни один пассажир не погиб в катастрофе самолета такого типа. В России уступил место Airbus и Boeing
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AFP
Многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 – «спаситель» отечественного авиапрома – экспорт самолетов позволил сохранить его после 1991 г.
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Misha Japaridze / AP
Первый российский истребитель нового поколения Т-50 – главная работа ОКБ «Сухого» в наши дни
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Доллар США становится ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле, заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов. В связи с этим он не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефтью.
«Мы существенно уменьшили вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой <...> становится рисковым инструментом для расчетов», – сказал Силуанов в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» (цитата по ТАСС).
При этом вице-премьер отметил, что правительство не планирует закрывать американские компании в России. «Мы не планируем в настоящее время каких-либо ограничений, закрытий. Как, например, взять и закрыть McDonald’s? В этих компаниях работают наши граждане», — сказал Силуанов.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готовится перейти на расчеты в национальных валютах в торговле со своими крупнейшими партнерами — Китаем, Россией, Ираном и Украиной. Он добавил, что Турция готова и с европейскими странами рассчитываться в национальных валютах, если они тоже захотят избавиться от «оков» доллара.
Рубль на этой неделе упал по отношению к доллару и евро на новостях о новых антироссийских санкциях со стороны США. Белый дом сообщил, что готовит новые ограничительные меры в связи с делом об отравлении Скрипалей. Кроме того, группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект о новых санкциях в отношении России.
Курс доллара, установленный Центробанком России на понедельник, составляет 66,9 руб./$, что на 60 коп. выше предыдущей отметки — 66,3 руб./$. Курс европейской валюты на понедельник составляет 76,7 руб./евро — на 10 коп. ниже курса на пятницу (76,8 руб./евро).
«Одним из объяснений может быть то, что решение людей завести ребенка часто отражает их уверенность в будущем», – полагает один из авторов исследования – Кейси Баклс. Падение числа беременностей является опережающим индикатором и его можно использовать для прогнозирования рецессий, отмечает NBER
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Interfoto / ТАСС
Один из старейших нетрадиционных рыночных индикаторов – длина женских юбок. Они становятся короче во время роста фондового рынка и экономики и длиннее – во время спада. Этот индекс предложил экономист Джордж Тейлор, профессор Wharton Business School: он заметил, что в «ревущие двадцатые» стали популярны короткие юбки, а в Великую депрессию женщины снова перешли на длинные (на фото)
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Matty Zimmerman / AP
Тейлор предположил, что в хорошие экономические времена женщины стремились продемонстрировать дорогие шелковые чулки, а в плохие – прикрыть голые ноги. Но индекс длины юбок неплохо коррелировал с состоянием экономики и позднее (на фото – 1960-е гг.), вплоть до XXI в.
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Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Исследование экономистов нидерландской Erasmus School of Economics в 2010 г. показало, что корреляция длины юбок и фондового рынка существует, но модные тенденции могут отставать от рыночных на три года. В начале 2012 г. журнал Glamour отметил, что неровный крой юбок на весенней неделе моды в Нью-Йорке (на фото) может отражать неровную динамику рынка акций (полугодом ранее росший до этого рынок рухнул после снижения кредитного рейтинга США, затем стал понемногу восстанавливаться)
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Estee Lauder
В 2001 г. председатель совета директоров Estée Lauder Леонард Лаудер предложил индекс губной помады: он утверждал, что есть обратная корреляция между ее продажами и состоянием экономики. Осенью 2001 г., во время рецессии и после терактов 11 сентября, продажи помады выросли в США на 11%. Известно, что продажи косметики быстро росли даже в Великую депрессию
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Одно из объяснений – помада может быть менее затратной альтернативой дорогим покупкам, на которые женщины не решатся в неопределенной финансовой ситуации. Впрочем, исследования показали, что четкой корреляции между продажами помады и экономической ситуацией нет – они могут расти и во время экономического бума (см. график)
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Rick Wilking / Reuters
Использование потребительских товаров в качестве индикаторов состояния экономики связано с оценкой психологии покупателей и уровня потребительской уверенности. Бывший председатель ФРС США Алан Гринспэн отмечал, что признаком начала рецессии может быть снижение спроса на мужское нижнее белье, покупка которого откладывается в виду наступления сложной экономической ситуации (на фото: Уоррен Баффетт предлагает к продаже трусы на собрании акционеров Berkshire Hathaway в 2017 г.)
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Денис Гришкин / Ведомости
Еще одна модная тенденция, которая может быть связана с экономической ситуацией, – высота каблуков женской обуви. «Обычно во время спада высота каблуков растет и держится на этом уровне – потребители обращаются к более броской моде как средству пофантазировать и убежать от действительности», – заявил в 2011 г. эксперт по потребительским продуктам IBM Тревор Дэвис, проанализировавший посты в соцсетях и блогах
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Тенденция прослеживается на протяжении столетия: туфли и сапоги на низком каблуке сменялись обувью с более высокими каблуками и платформами в Великую депрессию, нефтяной кризис 1970-х гг. и шпильками, как в «Сексе в большом городе», после краха рынка доткомов в начале 2000-х гг.
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Евгений Разумный / Ведомости
На пике кризиса 2008-2009 гг. отслеживающие модные тренды блогеры постоянно писали о каблуках высотой в 5-8 дюймов (12,5-20 см), но к середине 2011 г., когда экономика восстановилась, речь шла уже о низких шпильках и плоских подошвах, выявила IBM. Дэвис, однако, отметил смену общей тенденции: обувь на высоких каблуках все реже используется в офисе и повседневной носке
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AP
Индекс небоскребов банка Barclays использует бум в строительстве башен как признак надвигающегося спада в экономике. Причем чем больше строится небоскребов, тем дольше будет рецессия. Перед Великой депрессией в США было возведено три мегастроения: Empire State Building, Chrysler Building и 70-этажный небоскреб на Уолл-стрит, 40 (на фото: рабочий на 86-м этаже строящейся башни Empire State Building, на заднем плане – Chrysler Building)
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Илья Питалев / РИА Новости
Перед кризисом 2008 г. в деловом центре «Москва-сити» возводилось сразу несколько небоскребов, которые должны были стать «самыми высокими» на той или иной территории (в Москве, СНГ, Европе). Строительство башни «Россия» (612 м), которая должна была превысить все здания в Европе, началось в 2007 г., но было прекращено из-за кризиса, на ее месте некоторое время была парковка (место под башню – на фото справа)
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Kamran Jebreili / AP
Строительство высочайшего небоскреба в мире Burj Khalifa в Дубае тоже началось до мирового кризиса, а в 2009 г. бум в кредитном секторе и на рынке недвижимости завершился дефолтом инвестиционной госкомпании Dubai World. Власти ОАЭ спасли ее, а башня открылась в 2010 г. «Если бы не экономические пузыри, мы бы недосчитались многих архитектурных творений», – отмечает Дэвид Фуллер, соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money
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PAUL J. RICHARDS / AFP
Один из самых известных «неэкономических» экономических индикаторов – индекс Биг-Мака, рассчитываемый журналом The Economist. Он иллюстрирует теорию паритета покупательной способности валют (PPP) и может указывать на их недооцененность или переоцененность. Впрочем, на курсы валют влияют и многие другие факторы. PPP используется и в других рейтингах, например, Deutsche Bank посчитал стоимость свиданий в разных городах мира
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Carolyn Kaster / AP
The Economist придумал еще один показатель – индекс рецессии. Он отслеживает количество статей в ежедневных деловых изданиях США, где в течение квартала появляется «слово на букву “р”». Реальный спад совпадает с ростом числа употреблений слова «рецессия» в прессе, тогда как официально рецессия объявляется только после двух кварталов отрицательного роста подряд. Индекс правильно указал на начало рецессий в США в 1990, 2001 и 2007 гг.
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Десять человек получили ранения различной степени тяжести в результате стрельбы в британском Манчестере, погибших нет, сообщила местная полиция. Инцидент произошел в районе Мосс Сайд в южной части города рано утром в воскресенье.
«Сейчас в больнице находятся несколько человек, которые получили различные травмы, но, к счастью, жизни большинства из них ничего не угрожает», — сказала начальник отдела сыскной полиции Дебби Дули.
По ее словам, полиция пытается установить, где именно произошла стрельба и кто к ней причастен. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают очевидцев и просматривают записи с камер видеонаблюдения.
За несколько часов до инцидента в этом районе города проходил Карибский карнавал, поэтому там все еще оставалось большое количество людей, отметила Дули. В ближайшие дни полиция будет патрулировать улицы Мосс Сайда, добавила она.
Armed officers were scrambled to this area after reports of shots being fired at around 2.30am this morning. There still remains a heavy police presence. pic.twitter.com/gh5PKRUH6a