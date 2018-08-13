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Bloomberg узнал о планах саудовского фонда увеличить инвестиции в Tesla

Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии ведет переговоры об увеличении своей доли в производителе электрокаров Tesla. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этими планами. Отмечается, что фонд готов стать частью любого пула инвесторов. Ранее Financial Times писала, что Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии с начала года приобрел от 3 до 5% акций Tesla на $1,7–2,9 млрд.

На прошлой неделе основатель Tesla объявил о планах преобразовать компанию из публичной в частную при цене в $420 за акцию. Потенциальная сделка по выкупу акций оценивается в $82 млрд. Это может означать, что автопроизводителю потребуются и другие источники финансирования, отмечает агентство.

В роли потенциального инвестора Tesla аналитики называли и SoftBank Group. Однако источники агентства говорят, что в планы SoftBank не входит финансирование сделки по выкупу акций. В мае он уже вложил $2,25 млрд в производство беспилотников Cruise General Motors. Также фонд инвестировал в DiDi Chuxing Inc., Uber Technologies Inc. и Singapore Grab.