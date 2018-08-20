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Бизнес
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ФАС возбудила дело против Росрыболовства из-за квот на анчоусы и скумбрию

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Росрыболовства по признакам ограничения конкуренции. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Речь идет о сборе и рассмотрении заявок на получение разрешений на вылов иваси, скумбрии и анчоуса в Японии в 2017 г. Процедура проходила на неконкурентной основе, считает ФАС.

Весь объем добычи вылова иваси, скумбрии, анчоуса был распределен между тремя компаниями: ООО РК «Лунтос» (10 000 т), ООО «Софко» (2550 т) и АО «Тралфлот» (11 100 т), отмечает ФАС. По данным службы, так произошло, потому что заявки этих организаций поступили первыми. Всего было пять заявок, добавляет антимонопольное ведомство.

У России есть право добывать рыбу в 200-мильной зоне, прилегающей к побережью Японии в северо-западной части Тихого океана. В 2018 г. квота на вылов иваси, скумбрии и анчоуса составляет 30 000 т, говорится на сайте Росрыболовства.

Спорные острова: между Россией и Японией

Экономика
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Трамп раскритиковал ФРС за повышение ставок

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал проводимую Федеральной резервной системой (ФРС) политику постепенного повышения базовой процентной ставки, пишут The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации источников Bloomberg, Трамп недоволен действиями председателя ФРС Джерома Пауэлла. Об этом глава государства заявил на встрече со спонсорами Республиканской партии. На встрече, которая состоялась в конце прошлой неделе, помимо влиятельных спонсоров присутствовали министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, а также советники президента Джаред Кушнер и Дэн Скавино. По словам источников агентства, Трамп на встрече заявил, что рассчитывал на сохранение низкой процентной ставки после назначения Пауэлла председателем ФРС. Однако тот не оправдал ожиданий президента, пишет Bloomberg.

Трамп публично не раз заявлял, что он не поддерживает повышение процентной ставки. По его мнению, это может негативно повлиять на экономический рост страны, а также на внешнюю торговлю США. Как отмечает Bloomberg, Трамп впервые выступил с критикой в адрес Пауэлла, возглавившего ФРС в ноябре 2017 г.

По информации WSJ, некоторые из политических советников Трампа обеспокоены тем, что ФРС собирается продолжить повышать ставки. По их мнению, экономический рост к 2020 г. замедлится, ситуация с созданием новых рабочих мест ухудшится. Трампу будет «очень сложно переизбрать в 2020 г.», считает человек, близкий к Белому дому.

Пауэлл является сторонником постепенного повышения процентной ставки. С момента избрания Трампа президентом США ФРС уже пять раз повышала ставку, при этом два раза после назначения председателем ФРС Пауэлла. Последний раз ФРС повысила базовую ставку до 1,75-2% в середине июня. К концу 2018 г. ФРС планирует повысить ставку еще два раза, а в 2019 г. - три раза.

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Технологии
Новости

Google обвинили в незаконной слежке за перемещениями пользователей

Ведомости
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Гражданин США Наполеон Патаксил обвинил Google в незаконном отслеживании перемещений миллионов пользователей. Он подал иск против компании в окружной суд Северного округа Калифорнии, передает Reuters.

По его мнению, компания следит за передвижениями владельцев смартфонов, на которых установлены операционные системы Android и iOS. Отслеживание перемещений продолжается даже в том случае, если в настройках конфиденциальности отключить функцию Location History.

В иске Патаксил утверждает, что Google незаконно отслеживал его местоположение в то время, когда он пользовался смартфоном с Android. Истец считает, что, после того как он сменил смартфон на iPhone и установил несколько приложений Google, компания продолжила следить за его передвижениями.

Патаксил рассчитывает, что в будущем статус иска будет изменен на «коллективный». О том, во сколько истец оценил причиненный ему ущерб, не сообщается.

В мае против Google был подан коллективный иск в Высокий суд Англии и Уэльса. Иск от лица пострадавших подал Ричард Ллойд – бывший директор компании Which?, занимающейся исследованиями потребительского рынка. Он обвинил компанию в том, что она занималась незаконной слежкой за пользователями, а также собирала персональные данные британских пользователей iPhone. Ллойд утверждал, что от действий Google могли пострадать 4,4 млн человек. Он потребовал взыскать с компании 3,2 млрд фунтов стерлингов (около $4,3 млрд). По его мнению, этой суммы хватило бы для выплаты 750 фунтов стерлингов каждому пострадавшему.

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Экономика
Новости

Турция пожаловалась в ВТО на повышение США пошлин на алюминий и сталь

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Турция подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за двукратного повышения США пошлин на сталь и алюминий. Об этом говорится на сайте ВТО. «Турция запросила ВТО провести консультации с США относительно дополнительных импортных пошлин, налагаемых Штатами на сталь и алюминиевую продукцию», – говорится в сообщении.

«Такие меры не согласуются с рядом положений Соглашения ВТО о гарантиях и Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 г.», – отмечает турецкая сторона.

После подачи жалобы ВТО начинает спор между сторонами. В течение 60 дней стороны в ходе консультаций должны принять устраивающее их решение. Если они не смогут договориться, то заявитель может попросить ВТО вынести решение.

Власти США вдвое повысили пошлины на алюминий и сталь турецкого производства с 10 августа. «Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции... Теперь пошлина на алюминий будет составлять 20%, на сталь – 50%», – писал в Twitter президент США Дональд Трамп. Турция зеркально ответила на действия США 15 августа. В частности, была увеличена пошлина на табачные изделия на 60%, на алкогольную продукцию – на 140%, на автомобили – до 120%, на косметические изделия – до 60%. Также были увеличены пошлины на рис (на 50%) и на фрукты (на 20%).

США в марте ввели дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, России, Японии и других стран в размере 25% и 10% соответственно. Американские власти объясняли такие меры защитой интересов национальной безопасности. В конце июня ЕС ответил 25%-ными пошлинами на товары из США на 2,8 млрд евро, пригрозив позже при необходимости ввести пошлины от 10 до 50% на товары из США стоимостью 3,6 млрд евро. В ответ на это Трамп объявил о готовности ввести 20%-ную пошлину на все импортируемые в США автомобили европейских производителей. Как писал Bloomberg, эта мера может затронуть продукцию на $300 млрд.

Россия зеркально ответила на заградительные пошлины США 6 июля. Министр экономического развития Максим Орешкин ранее оценил ущерб России от пошлин США в $537,6 млн в год.

В начале июля под американские пошлины попала китайская продукция стоимостью $34 млрд. Пекин зеркально ответил на действия США. Позже Трамп пригрозил ввести пошлины еще на $16 млрд на китайские товары. Власти Китая пообещали ввести аналогичные меры в отношении американской продукции.

Ранее в ВТО подали жалобы против США из-за повышения пошлин Россия, Китай, ЕС, Мексика, Канада, Норвегия и Швейцария.

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Бизнес
Новости

Концерн «Калашников» показал новый автомат

Ведомости
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Концерн «Калашников» разработал новый автомат – это АК-308. Его показали на форуме «Армия-2018», сообщает kalashnikov.media.

Автомат создан на базе автомата АК103 под патрон 7,62 х 51 мм с элементами конструкции автомата АК-12. Вместимость магазина – 20 патронов. Вес нового автомата без патронов – 4,3 кг, общая длина – 88–94 см. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения. Но когда именно они пройдут, не уточняется.

В прошлом году на форуме «Армия-2017» «Калашников» представил сразу несколько новинок. Среди них были мотоциклы ИЖ, беспилотный летательный аппарат, переносная дистанционно управляемая оружейная платформа, электромотоцикл.

Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, по собственным данным. Кроме того, компания выпускает охотничьи ружья, спортивные винтовки и др. Ранее «Коммерсантъ» писал, что «Калашников» разработал поправки в закон «Об оружии» и в случае их принятия оружие станет более доступным для россиян. Например, среди предложений – вдвое увеличить число единиц разрешенного для владения гладкоствольного и нарезного оружия.

Как выглядит памятник Калашникову в центре Москвы

Бизнес
Новости

«Алроса» отказалась от трех офисов в Москве из-за оптимизации расходов

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«Алроса» отказалась от трех офисных помещений, расположенных в Москве, в целях оптимизации расходов. Об этом говорится в сообщении компании.

Все три здания расположены в Казачем переулке. Одно из них было в аренде, его компания возвращает городу. Другие два выставлены на продажу. Сотрудники, которые работали в них, теперь разместятся в офисе «Алросы» на Озерковской набережной.

Компания продолжит искать внутренние резервы для снижения затрат, приводятся в сообщении слова гендиректора «Алросы» Сергея Иванова. Он напомнил, что компания также завершает оптимизацию автопарка и ликвидирует представительство в Орле.

Ранее помощник президента Андрей Белоусов в письме Владимиру Путину предложил изъять у 14 компаний 513,66 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». В список попала также и «Алроса». Позже правительство отказалось от этой идеи. Однако на встрече с представителями компаний 24 августа будет обсуждаться то, чтобы дополнительная прибыль, полученная рядом предприятий в результате снижения курса рубля, осталась в российской экономике и была направлена на инвестиции и развитие, создание новых рабочих мест.

Как выглядят самые большие цветные алмазы «Алросы»

Политика
Новости

Суд арестовал бывшего заместителя гендиректора РКК «Энергия»

Ведомости
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Бабушкинский суд Москвы арестовал бывшего заместителя гендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексея Белобородова до 16 октября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Следственный комитет (СК) сообщил о задержании Белобородова и двоих его подчиненных в воскресенье. Всем троим предъявлены обвинения в покушении на мошенничество. В ходе обыска у Белобородова было изъято около 500 000 руб. и 28 000 евро, отмечает СК.

До этого «Роскосмос» рассказал, что нескольких сотрудников РКК «Энергия» подозревают во взяточничестве. Однако имена подозреваемых не раскрывались. Госкорпорация отметила, что тесно сотрудничает с силовыми ведомствами по вопросам борьбы с коррупцией.

Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавил «Роскосмос» по предложению президента Владимира Путина в конце мая. В июле Рогозин поручил проверить всех руководителей предприятий отрасли. В том числе проверка проводилась в РРК «Энергия», которая занимается разработкой и производством ракет «Союз» и космических грузовиков «Прогресс». В начале июля у РКК «Энергия» сменился гендиректор: Владимир Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию.

Невеселые старты

Бизнес
Новости

РБК узнал о предстоящих кадровых перестановках в руководстве «Роснефти»

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В ближайшее время в «Роснефти» сменится вице-президент по правовым вопросам. Проработавшая в компании с 2006 г. Наталья Минчева покинет свой пост, сообщает РБК со ссылкой на источники. «Сейчас Минчева в отпуске, но когда выйдет, перестанет быть вице-президентом по правовым вопросам, хотя и не уйдет из «Роснефти», – рассказал один из источников.

В пресс-службе «Роснефти» «Ведомостям» сообщили, что Минчева назначена советником главного исполнительного директора компании. Новое назначение связано с окончанием трудового договора и осуществляется в рамках плановой ротации и оптимизации организационно-кадровой структуры «Роснефти», уточнили в компании.

По информации источников РБК, «Роснефть» передаст обязанности вице-президента по правовым вопросам другому вице-президенту компании – статс-секретарю Елене Завалеевой, которая сейчас курирует вопросы взаимодействия с госорганами (GR). В компании собираются объединить два департамента (GR и юридический) в один, рассказал один из источников.

Минчева с 1997 г. работала в ТНК-BP на руководящих позициях в департаменте правового обеспечения. В 2006 г. она пришла на работу в «Роснефть». За 11 лет Минчева выросла в «Роснефти» с заместителя директора до главы департамента правового обеспечения. В мае 2015 г. ее назначили вице-президентом по правовому обеспечению бизнеса. На этом посту она сменила Игоря Майданника.

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Бизнес
Новости

«Транснефть» отложила переезд в новый офис из-за чемпионата мира по футболу

Ведомости
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Руководство «Транснефти» перенесло сроки переезда компании в новый офис из-за проведения в России чемпионата мира по футболу, передает «Интерфакс». «Мы планировали переезжать ко Дню компании, к 25-летию (14 августа – "Ведомости"). К сожалению, коррективы внес чемпионат мира по футболу, потому что были достаточно жесткие требования по перемещению рабочих, контролю за ними с точки зрения безопасности. Это нас немного подзадержало», – пояснил президент компании Николай Токарев.

По его словам, новое здание офиса «очень комфортное». Общая площадь составляет 120 000 кв. м, из них 89 000 кв. м полезной площади. Однако этих площадей компании не хватает, добавил Токарев. Он пояснил, что компании необходимо иметь 120 000 кв. м полезной площади. «В Москве таких зданий, которые приемлемы были бы со всех точек зрения для нас, мы не нашли», – сказал он.

Руководство «Транснефти» рассматривало различные варианты переезда с весны 2016 г. Компании требовался офис площадью более 80 000 кв. м. Поиски также осложнялись тем, что необходимо было обеспечить безопасную работу диспетчерского пункта, управляющего нефтетранспортными потоками по всей России. В сентябре 2017 г. Токарев рассказал о завершении сделки по покупке офиса Evolution Tower в « Москва-сити». Он рассчитывал, что сотрудники компании начнут переезжать в новое здание в феврале-марте 2018 г. Руководство компании несколько раз переносило сроки переезда. По словам Токарева, сейчас «Транснефть» планирует начать переезд в конце октября. «По крайней мере, я лично планирую 1 ноября туда перебираться. Там высокая степень готовности», – заявил он.

В центральном аппарате «Транснефти» работают около 1000 сотрудников. Сейчас офисы компании находятся в разных районах Москвы.

Как будет выглядеть новый самый высокий небоскреб Москвы

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Политика
Новости

Кадыров назвал цель нападений на полицейских в Чечне

Ведомости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал причину нескольких нападений на полицейских, происшедших в регионе в понедельник. По его мнению, нападавшие хотели омрачить праздничные мероприятия, связанные с Курбан-Байрамом, и вызвать большой общественный резонанс.

«Самая главная цель – создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты», – написал Кадыров в Telegram-канале. По его словам, полицейские предотвратили попытки боевиков помешать жителям Чечни провести праздничные мероприятия. «Бандиты были нейтрализованы, один из злоумышленников совершил самоподрыв, но остался жив, доставлен в больницу», – уточнил глава Чечни.

В городе Шали в результате нападения пострадали двое полицейских, в Грозном получили травмы сотрудники ДПС, уточнил он. По мнению Кадырова, «мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там иблисовцы». Никакой поддержки у боевиков в регионе нет, отметил он. Для совершения нападений были привлечены подростки «с неокрепшей психикой», считает Кадыров. Сейчас ситуация в Грозном и в целом в Чечне, по его словам, абсолютно спокойная, стабильная. Полицейские работают в штатном режиме, добавил он. Руководству правоохранительных органов Кадыров поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

В понедельник, 20 августа, сразу в нескольких районах Чечни произошли нападения на полицейских. В пресс-службе МВД по республике рассказали, что двое неизвестных с ножами попытались проникнуть на территорию отдела МВД по Шалинскому району Чечни. В Грозном во время перестрелки с нападавшими на пересечении улиц Первомайской и Исаева был ранен сотрудник правоохранительных органов. В этом же городе на пересечении улиц Ханкальской и Иоанисиани Mercedes без номеров попытался прорваться через КПП без досмотра. На месте ЧП произошел взрыв, автомобиль сбил сотрудника полиции. К северу от Шали произошло еще одно нападение: неизвестный взорвал себя недалеко от сотрудников ДПС.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что во время нападений всего пострадали пятеро полицейских и двое гражданских. «Четверо из пятерых боевиков, напавших на полицейских, были уничтожены. Один из них совершил самоподрыв, но выжил», – пояснил он. Все пострадавшие госпитализированы.

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Экономика
Новости

Безработица в России достигла исторического минимума с 1991 года

Ведомости
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В России численность официально зарегистрированных безработных с 8 по 15 августа сократилась на 2400 человек и составила 684 700 человек. Такое значение является минимальным с начала 1990-х гг. Об этом заявил министр труда Максим Топилин.

«Это исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя - с 1991 г.», - передает слова министра пресс-служба Минтруда. По мнению Топилина, низкий уровень безработицы объясняется дефицитом кадров, который вызван демографической ямой 1990-х гг. «С рынка труда сейчас уходят те, кто рожден во время послевоенного бэби-бума, а выходит на него малочисленное поколение 1990-х гг.», - сказал Топилин. В аналогичном периоде годом ранее безработица в России была зафиксирована на уровне 784 200 человек, напомнил он.

За прошедшую неделю численность безработных россиян снизилась в 60 регионах, в 23 регионах - выросла. Наиболее сильное снижение было зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах, Марий Эл, Карелии и Туве, Псковской, Магаданской и Воронежской областях, Забайкальском и Камчатском краях. С 8 по 15 августа рост численности безработицы наблюдался в Ингушетии, Крыму, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Татарстане, Тюменской, Костромской, Калининградской, Липецкой областях, а также в Севастополе.

По данным Минтруда, на 15 августа уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9% от численности экономически активного населения. На 15 августа 2017 г. показатель составлял 1%.

Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes

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Политика
Новости

В Чечне произошло несколько нападений на полицейских

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В разных районах Чечни произошло несколько нападений на полицейских. Пресс-служба МВД по республике сообщает, что двое неизвестных с ножами попытались проникнуть на территорию отдела МВД по Шалинскому району Чечни, ранив полицейских.

В сообщении уточняется, что нападавшие были убиты. Источник ТАСС в правоохранительных органах СКФО рассказал, что у одного из нападавших была при себе взрывчатка. «На требование сотрудников полиции остановиться [нападавшие] внезапно достали нож и нанесли ножевое ранение в области левого плеча (сотруднику полиции)», – рассказал он.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в Грозном произошло еще два нападения. В результате перестрелки предположительно на пересечении улиц Первомайской и Исаева погиб сотрудник правоохранительных органов. Близ гипермаркета «Лента» в Грозном, на пересечении улиц Ханкальской и Иоанисиани, Mercedes без номеров попытался также прорваться через КПП без досмотра. Последовал взрыв, а автомобиль наехал на сотрудника полиции, рассказал источник. Сотрудник полиции был доставлен в больницу.

К северу от Шали, в селе Мескер-Юрт, произошло еще одно нападение: неизвестный взорвал себя недалеко от сотрудников ДПС. «Раненых нет», – рассказал собеседник агентства. Сколько всего было нападавших, были ли они задержаны или убиты, агентства не сообщают.

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