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Бизнес
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«Транснефть» консолидировала 62% акций НМТП

Ведомости
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«Транснефть» консолидировала 62% акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Об этом говорится в сообщении НМТП.

В цепочке косвенного владения «Транснефти» участвуют Novoport Holding Ltd, Omirico Limited, Fenti Development Ltd., ООО «Транснефть финанс», а также дочерние компании НМТП — «НМТП-капитал» и «Новороссийский зерновой терминал».

В понедельник, 8 октября, Транснефть» закрыла сделку по покупке 25% в НМТП у группы «Сумма». Сумма сделки составила $750 млн. В результате сделки «Транснефть» довела долю в Novoport Holding до 100%. Novoport Holding владеет 50,1% НМТП. Теперь госкомпания контролирует 60,6% порта.

НМТП является крупнейшим российским портом. До сделки с «Транснефтью» 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежали «Транснефти» и «Сумме» через Novoport Holding. Через «Транснефть-сервис» «Транснефть» владеет еще 10,5%, «Сумма» – 2,75%. Помимо этого 20% акций НМТП принадлежит Росимуществу, 5,3% находятся в управлении РЖД.

Переговоры о продаже доли в НМТП стороны вели с начала года. В феврале ФАС одобрила сделку.

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Технологии
Новости

«Яндекс.Дзен» ограничил доступ к материалам «МБХ медиа»

Ведомости
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Рекомендательный сервис «Яндекс.Дзен» ограничил доступ к материалам «МБХ медиа», говорится в сообщении «МБХ медиа». «Яндекс.Дзен» перестал показывать наши материалы другим пользователям «Дзена». Теперь наши материалы могут видеть только подписчики», — сказала «Ведомостям» главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло.

Доступ к каналу ограничили из-за размещенных статей о пытках в колониях, гибели военнослужащих на учениях и издевательстве над животными, говорится в ответе «Яндекс.Дзена», который опубликовал «МБХ медиа».

«Яндекс.Дзен» ссылается на правила размещения контента в сервисе авторами: одно из них гласит, что авторам запрещено размещать шокирующий контент, в том числе «описание и/или изображение жертв катастроф, насильственных действий в отношении людей и животных, трупов, болезней и уродств, интимных частей тела и процесса родов, травм, заболеваний, насекомых и животных, чей вид вызывает отвращение». Даже если контент уместен в рамках темы канала, он «может шокировать или вызвать сильные негативные эмоции». Каналы, которые содержат такие материалы, блокируются без права восстановления, говорится в сообщении «Яндекс.Дзена».

«Правила едины для всех авторов и медиа. "МБХ медиа" может исправить нарушения, и все ограничения будут сняты», — сказал «Ведомостям» представитель «Яндекс.Дзена». Другие каналы с шокирующим контентом «регулярно блокируются» из-за нарушения этого правила, но сколько таких каналов заблокировано, представитель сервиса вечером уточнить не смог.

Роскомнадзор 6 октября по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенных сайтов зеркало «МБХ медиа» на предвыборном сайте Ксении Собчак mbk.sobchakprotivvseh.ru. Сайт «МБХ медиа» был заблокирован в феврале по требованию Генпрокуратуры, надзорное ведомство посчитало, что ресурс связан с организацией «Открытая Россия», которая была признана нежелательной. После этого Роскомнадзор потребовал от «Яндекс.Дзена» заблокировать одноименный канал на платформе, но «Яндекс.Дзен» отказался это делать.

В апреле 2017 г. Генпрокуратура признала «Открытую Россию» Михаила Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (оба зарегистрированы в Великобритании) нежелательными организациями. Ходорковский говорил, что «МБХ медиа» принадлежит ему лично, а не «Открытой России».

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Политика
Новости

Экс-глава Марий Эл пожаловался на временное ослепление из-за условий в СИЗО

Ведомости
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Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по обвинению в получении взятки в 235 млн руб., пожаловался правозащитникам на хронические боли в суставах и временное ослепление из-за условий содержания в СИЗО. Об этом рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

По его словам, на прошлой неделе адвокат Маркелова обратился в Генпрокуратуру с жалобой, поэтому он и другой член столичной ОНК Алексей Ионов «оперативно проверили его [Маркелова] условия содержания в “Лефортово”».

«Он сообщил нам, что у него очень сильные боли в суставах. На днях у него немела рука и он боялся, что у него предынсультное состояние, но врачи проверили и, я так понимаю, ничего не выявили. Некоторое время назад, по его словам, у него пропадало зрение — сейчас, как он сообщил, вернулось, врачи выписали ему лекарства», — сообщил Мельников.

4 октября адвокат Маркелова Игорь Трунов рассказал РАПСИ, что его защита обратилась в Совет при президенте по правам человека (СПЧ) с жалобой на условия содержания в СИЗО. Также он пожаловался в Генпрокуратуру на «пыточные условия содержания», проблемы со здоровьем, невозможность общаться с близкими и «моральное давление», с помощью которого, по его мнению, следствие хочет получить признательные показания.

В настоящее время защита экс-главы Марий Эл готовит жалобу в Европейский суд по правам человека, писало РАПСИ.

В апреле 2017 г. президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Маркелова, поскольку тот «хотел бы поменять место работы», а через неделю экс-главу республики задержали и этапировали в Москву. По версии следствия, Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашеская» более 235 млн руб. за покровительство и содействие в получении господдержки. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса («Получение взятки»).

Политика
Новости

Bloomberg назвал кандидата на должность постпреда США при ООН

Ведомости
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Бывший советник президента по экономическим инициативам Дина Пауэлл может стать постпредом США при ООН после ухода Никки Хейли, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Во вторник, 9 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что принял отставку постоянного представителя страны при ООН Никки Хейли. Он рассказал, что о своем решении уйти Хейли сообщила ему еще полгода назад. Она покинет пост до конца 2018 г. «Она проделала фантастическую работу, и мы отлично поработали вместе», — заявил Трамп. Президент пообещал назвать преемника Хейли в ближайшие две-три недели.

Хейли, в свою очередь, пояснила, что не собирается баллотироваться в президенты США в 2020 г. и будет поддерживать Трампа на президентских выборах.

Дина Пауэлл стала советником Трампа по экономическим инициативам в январе 2017 г. В марте того же года она была назначена заместителем советника президента по нацбезопасности в вопросах стратегии. Пауэлл ушла в отставку с обоих постов в январе этого года.

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Бизнес
Новости

«Сибур» досрочно выкупит еврооблигации на $200 млн

Ведомости
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«Сибур холдинг» планирует досрочно выкупить часть еврооблигаций на сумму до $200 млн по цене 97,4% от номинала, сообщается на официальном сайте компании. Выкупом займется «дочка» компании — Sibur Securities DAC, а дилер-менеджерами станут CitigroupGlobal Markets Limited и JPMorgan Securities PLC.

В сообщении говорится, что компания выставила оферту на выкуп находящегося в обращении единственного выпуска еврооблигаций с погашением в 2023 г. и купоном 4,125% годовых, размещенного в октябре 2017 г. Для финансирования сделки «Сибур» будет использовать текущую избыточную ликвидность.

«В текущей рыночной ситуации мы видим возможность для снижения процентных выплат, а также эффективного применения имеющейся ликвидности. Выкуп бумаг создает дополнительную гибкость для инвесторов и подтверждает долгосрочную надежность "Сибура" как эмитента», — отметил председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов.

Заявки на выкуп принимаются с 9 по 17 октября, расчеты по сделке должны быть проведены до 19 октября.

Компания разместила шестилетние еврооблигации на $500 млн под 4,125% в октябре прошлого года. Road show выпуска прошло в Москве, Лондоне, европейских странах и США. Организаторами сделки выступили ING, JPMorgan, Goldman Sachs International, «Сбербанк CIB» и Газпромбанк.

«Сибур холдинг» — крупнейшая нефтехимическая компания России. Ее основной акционер — Леонид Михельсон, он контролирует 48,5% акций компании. Геннадий Тимченко — 17%, действующие и бывшие управляющие компании (включая СЕО компании Дмитрия Конова и главу «Газпром нефти» Александра Дюкова) — 10,6%, китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути — по 10%, Кирилл Шамалов — 3,9%. Компания вышла на рынок евробондов в январе 2013 г., разместив пятилетние еврооблигации на $1 млрд под 3,914%.

Бизнес
Новости

Путин одобрил снижение НДС на фрукты

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу снизить до 10% налог на добавленную стоимость (НДС) на фрукты. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Алексей Гордеев после совещания по сельхозвопросам под председательством Путина в Минеральных Водах.

Кроме того, по словам Гордеева, Путин «однозначно поддержал» предложение министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева об освобождении аграриев от уплаты НДС за полученные государственные субсидии. По словам Патрушева, такая форма налогообложения должна вступить в силу с 1 января 2019 г. Правило предполагает возврат НДС сельхозпроизводителям после уплаты.

Гордеев назвал требование к аграриям уплатить налог с господдержки несправедливым. Кроме того, оно связано с дополнительными сложностями при администрировании, добавил он.

Путин, Медведев и ставропольская пыль в яблоневом саду

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Бизнес
Новости

Bloomberg узнал об идее Дерипаски отдать часть акций En+ в слепой траст

Ведомости
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Бизнесмен Олег Дерипаска может передать часть принадлежащих ему акций En+ в слепой траст, управляемый американским банком, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. По информации источников Bloomberg, Дерипаска обсуждает такую возможность с минфином США.

В результате сделки Дерипаска сократит подконтрольную ему долю в группе En+. Переговоры бизнесмена с министерством носят конфиденциальный характер. Смогут ли стороны прийти к соглашению, агентство не уточняет. Название банка также не раскрывается.

Как отмечает Bloomberg, представители Дерипаски уже несколько раз обращались с различными предложениями к минфину, но ни одно из них до сих пор не устроило ведомство. Пресс-секретарь Дерипаски и представитель минфина США официально не комментируют данную информацию.

США ввели санкции в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний 6 апреля. Для резидентов США запрещены сделки с компаниями бизнесмена, а для неамериканских физических и юридических лиц сотрудничество несет угрозу вторичных санкций. Сделки с компаниями, оказавшимися в санкционном списке, должны быть завершены до 23 октября 2018 г., ранее сообщал минфин США. Ведомство также утверждало, что целью санкций являются не компании, а сам Дерипаска, и санкции могут быть сняты, если бизнесмен перестанет владеть контрольным пакетом акций. Весной был разработан план Грегори Баркера — председателя совета директоров En+ и основного акционера UC Rusal (48,1%). План предполагает снижение доли Дерипаски в En+ ниже контрольной. Компания Mercury, лоббирующая интересы Баркера, 25 июля уведомила, что с 27 апреля, когда начал действовать план Баркера по выводу En+ и UC Rusal из-под санкций, возможность российского бизнесмена влиять на компании существенно ослабла — Дерипаска вышел из совета директоров En+, дал письменное заверение, что не будет предпринимать попытки переизбраться в совет, UC Rusal покинули гендиректор и семь номинированных от En+ директоров, независимый директор En+ был номинирован в UC Rusal. Однако для вывода из-под санкций En+ и UC Rusal Дерипаска должен будет снизить долю в En+ ниже 50%.

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Бизнес
Новости

«Краснодар» обратился в РФС с просьбой расторгнуть контракт с Мамаевым

Ведомости
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Футбольный клуб «Краснодар» направил в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) заявление о расторжении контракта с футболистом Павлом Мамаевом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу палаты Виктора Березова.

«В соответствии с регламентом мы должны рассмотреть это дело в течение 30 дней. Скорее всего, по данному делу мы соберемся раньше», — сказал Березов агентству. Он также отметил, что от ФК «Зенит» пока никаких сообщений не поступало.

Сегодня в пресс-службе «Краснодара» заявили, что намерены расторгнуть контракт с футболистом Павлом Мамаевым в связи с утренним инцидентом. В одном из московских кафе Мамаев вместе с футболистом «Зенита» Александром Кокориным в понедельник утром избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Также Кокорин и Мамаев подозреваются в избиении водителя телеведущей «Первого канала». Инцидент, как и драка в кафе, произошел в понедельник утром, но только возле гостиницы «Пекин». Шофера вытащили из автомобиля и начали бить. Ему сломали нос и нанесли черепно-мозговую травму. По факту случившегося управление МВД Москвы возбудило уголовное дело. Сейчас Мамаеву и Кокорину направлены повестки о вызове на допрос в ОВД «Пресненский».

Представители «Краснодара» подчеркнули, что клуб сделает все, чтобы добиться расторжения контракта. В «Зените», в свою очередь, заявили, что говорить о наказании Александра Кокорина со стороны клуба пока рано. Они ждут правовой оценки драки соответствующими органами.

Технологии
Новости

Google представил третье поколение смартфонов Pixel

Ведомости
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Корпорация Google во время презентации в Нью-Йорке представила третье поколение смартфонов линейки Pixel, а также новый планшет — Pixel Slate. Презентация транслировалась в YouTube.

Смартфон представлен в двух версиях, которые отличаются только размером: Pixel 3 — 5,5 дюйма, Pixel 3 XL — 6,3 дюйма. Выбрать можно из трех цветов — черного, белого, а также цвета, который компания позиционирует как «не розовый».

Также Google представил беспроводную зарядку — Pixel Stand — для этих двух смартфонов, которая может быть использована в качестве подставки.

Pixel 3 будет стоить $799, а подставка для него — $79. В США продажа смартфона начнется 18 октября.

Планшет Pixel Slate имеет экран диагональю 12,3 дюйма. Цена устройства — $599. К нему можно купить клавиатуру за $199. Точную дату начала продажи планшета на презентации не назвали.

Экономика
Новости

Минфин сократит внутренние займы в 2018 году на 380 млрд рублей

Ведомости
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Минфин планирует сократить программу внутренних заимствований в 2018 г. на 480 млрд руб., план по чистому привлечению будет снижен на 380 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» директор долгового департамента Константин Вышковский.

«Программа заимствований на внутреннем рынке в 2018 г. [будет сокращена] в валовом объеме на 480 млрд руб. Это с учетом обмена на 100 млрд руб. (Минфин закладывает возможность привлечения до 100 млрд руб. для обмена ранее выпущенных ОФЗ), рыночные заимствования – на 380 млрд руб. уменьшены, то есть непосредственно с рынка на 380 млрд руб. планируем меньше привлечь», – сказал Вышковский.

Ранее в этом году Минфин увеличил программу чистых внутренних займов на 227 млрд руб. до 1,044 трлн руб. С учетом планируемого погашения ОФЗ на 631 млрд руб. ведомство должно было привлечь 1,675 трлн руб. После сокращения программы валовое привлечение в 2018 г. снизится до 1,195 млрд руб. Чистые рыночные заимствования сократятся до 564 млрд руб., то есть почти в два раза. Согласно графику аукционов на IV квартал Минфин планирует занять 310 млрд руб. до конца года.

Из-за неблагоприятной конъюнктуры, связанной с санкциями и оттоком капитала, Минфин резко сократил предложения ОФЗ во II и III кварталах, реализовав менее 50% от плана. В сентябре Минфин вовсе не выходил на внутренний долговой рынок. Аукционы были возобновлены только на прошлой неделе. Однако они оказались неудачными: 3 октября ведомство разместило лишь 74% шестилетних ОФЗ, выручив 6,9 млрд руб. Второй назначенный на тот день аукцион – по размещению трехлетнего выпуска на 10 млрд руб. – Минфин признал несостоявшимся из-за «отсутствия приемлемых цен». Не все заявки устроили Минфин и на первом аукционе: спрос превышал предложение в 1,1 раза.

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что Минфин не будет привлекать средства на российском рынке на невыгодных условиях. Ожидаемый по итогам года профицит бюджета это позволяет. «Даже если у нас будут здесь проблемы и некоторые инвесторы будут ожидать более высоких доходностей, на это мы идти не будем, как и делаем в текущем году», – указывал Силуанов.

Экономика
Новости

Путин назвал прорывом рост сельского хозяйства за последние пять лет

Ведомости
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Агропромышленный комплекс России демонстрирует позитивную динамику, за пять лет производство сельхозпродукции выросло более чем на 20%, заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание по сельскохозяйственным вопросам в Минеральных водах. «Вот это и называется — прорыв. Это и называется, без всякого преувеличения, рывок вперед», — сказал Путин.

Российские производители практически полностью обеспечивают потребителей по основным группам товаров и осваивают внешние рынки, похвалил президент. «По итогам прошлого года объем экспортных поставок продовольствия и сельхозсырья прибавил 21% и превысил $20 млрд. Это казалось совсем недавно абсолютно невероятным», — отметил Путин. По его словам, в результате экспорт сельхозпродукции на $5 млрд превысил экспорт оружия. «Еще 20 лет назад Россия была вынуждена закупать зерно за границей, а сегодня наша страна является крупнейшим поставщиком пшеницы, крупнейшим в мире, и занимает второе место в мире по поставкам зерновых вообще», — отметил Путин.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что рост экспорта сельхозпродукции был достигнут за счет больших урожаев, которые бывают не всегда. Он призвал наращивать экспорт продукции с добавленной стоимостью, а не только сырья. Патрушев также попросил Путина освободить аграриев от уплаты НДС при получении господдержки.

Путин, Медведев и ставропольская пыль в яблоневом саду

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Технологии
Новости

«Яндекс» приостановил работу собственного сервиса по поиску попутчиков

Ведомости
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«Яндекс» приостановил работу собственного сервиса по поиску попутчиков для водителей и пассажиров «Яндекс.Попутка», рассказал «Ведомостям» представитель компании. Первым о приостановке работы сервиса сообщило интернет-издание vc.ru.

«Приостановлен, поскольку не встретил достаточного отклика у пользователей. Мы думаем над его переформатированием и, возможно, вернемся к этому сервису позднее», — отметили в пресс-службе «Яндекса».

Сервис в рамках эксперимента был запущен в начале года в Ростовской области и Красноярском крае. Пользователи сервиса при помощи приложения «Яндекс.Навигатор» могли найти попутчиков. Перед тем как воспользоваться услугами «Яндекс.Попутки», водителю необходимо зарегистрироваться — указать фамилию и имя, номер телефона, а также разместить фотографию водительского удостоверения для верификации.

Искать попутчика можно было для поездок на расстояние более 10 км. За свои услуги водитель мог получить компенсацию. В зависимости от дальности поездки сервис рекомендовал попутчику перечислить водителю определенную сумму. О размере компенсации попутчик и водитель договаривались самостоятельно. Речь идет не о заработке для водителей, а о компенсации расходов. Приложение «Яндекс.Попутка» для водителей было доступно в «Яндекс.Навигаторе» для Android.

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