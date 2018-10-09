«Транснефть» консолидировала 62% акций НМТП

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«Яндекс.Дзен» ограничил доступ к материалам «МБХ медиа»

Рекомендательный сервис «Яндекс.Дзен» ограничил доступ к материалам «МБХ медиа», говорится в сообщении «МБХ медиа». «Яндекс.Дзен» перестал показывать наши материалы другим пользователям «Дзена». Теперь наши материалы могут видеть только подписчики», — сказала «Ведомостям» главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло.

Доступ к каналу ограничили из-за размещенных статей о пытках в колониях, гибели военнослужащих на учениях и издевательстве над животными, говорится в ответе «Яндекс.Дзена», который опубликовал «МБХ медиа».

«Яндекс.Дзен» ссылается на правила размещения контента в сервисе авторами: одно из них гласит, что авторам запрещено размещать шокирующий контент, в том числе «описание и/или изображение жертв катастроф, насильственных действий в отношении людей и животных, трупов, болезней и уродств, интимных частей тела и процесса родов, травм, заболеваний, насекомых и животных, чей вид вызывает отвращение». Даже если контент уместен в рамках темы канала, он «может шокировать или вызвать сильные негативные эмоции». Каналы, которые содержат такие материалы, блокируются без права восстановления, говорится в сообщении «Яндекс.Дзена».

«Правила едины для всех авторов и медиа. "МБХ медиа" может исправить нарушения, и все ограничения будут сняты», — сказал «Ведомостям» представитель «Яндекс.Дзена». Другие каналы с шокирующим контентом «регулярно блокируются» из-за нарушения этого правила, но сколько таких каналов заблокировано, представитель сервиса вечером уточнить не смог.

Роскомнадзор 6 октября по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенных сайтов зеркало «МБХ медиа» на предвыборном сайте Ксении Собчак mbk.sobchakprotivvseh.ru. Сайт «МБХ медиа» был заблокирован в феврале по требованию Генпрокуратуры, надзорное ведомство посчитало, что ресурс связан с организацией «Открытая Россия», которая была признана нежелательной. После этого Роскомнадзор потребовал от «Яндекс.Дзена» заблокировать одноименный канал на платформе, но «Яндекс.Дзен» отказался это делать.

В апреле 2017 г. Генпрокуратура признала «Открытую Россию» Михаила Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (оба зарегистрированы в Великобритании) нежелательными организациями. Ходорковский говорил, что «МБХ медиа» принадлежит ему лично, а не «Открытой России».