«Транснефть» консолидировала 62% акций НМТП
«Транснефть» консолидировала 62% акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Об этом говорится в сообщении НМТП.
В цепочке косвенного владения «Транснефти» участвуют Novoport Holding Ltd, Omirico Limited, Fenti Development Ltd., ООО «Транснефть финанс», а также дочерние компании НМТП — «НМТП-капитал» и «Новороссийский зерновой терминал».
В понедельник, 8 октября, Транснефть» закрыла сделку по покупке 25% в НМТП у группы «Сумма». Сумма сделки составила $750 млн. В результате сделки «Транснефть» довела долю в Novoport Holding до 100%. Novoport Holding владеет 50,1% НМТП. Теперь госкомпания контролирует 60,6% порта.
НМТП является крупнейшим российским портом. До сделки с «Транснефтью» 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежали «Транснефти» и «Сумме» через Novoport Holding. Через «Транснефть-сервис» «Транснефть» владеет еще 10,5%, «Сумма» – 2,75%. Помимо этого 20% акций НМТП принадлежит Росимуществу, 5,3% находятся в управлении РЖД.
Переговоры о продаже доли в НМТП стороны вели с начала года. В феврале ФАС одобрила сделку.