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РДЖ может частично отказаться от услуг «Русэнергосбыта»

В 2019 г. ОАО РЖД планирует получить статус участника оптового энергорынка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомых с инициативой собеседников. В результате железнодорожная монополия намерена как минимум частично отказаться от услуг своего основного поставщика электроэнергии – компании «Русэнергосбыт», 50,5% принадлежит ЕСН Григория Березкина, а 49,5% – итальянской Enel. Вопрос будет вынесен на одно из ближайших заседаний набсовета «Совета рынка», регулятора энергорынков. Пока монополия уведомила о своей инициативе только Минэнерго, говорят собеседники.

Отказ от посредников, как это уже сделали большинство крупных промышленных потребителей, позволит РЖД экономить на марже. У «Русэнергосбыта» она в среднем составляет 5%, говорил ранее президент компании Михаил Андронов. Контракт с РЖД занимает 80% в ее портфеле, а общее потребление Андронов оценивал в 40 млрд кВт.ч. Из отчетности ОАО РЖД за 2017 г. следовало, что расходы на электроэнергию составили 160,1 млрд руб.

Схема закупки электроэнергии у «Русэнергосбыта» ранее подвергалась критике Минэкономразвития, указывавшего на слишком большую маржу и видевшего в ее снижении возможность для РЖД экономить 5-6 млрд руб. в год. Однако выход железнодорожной монополии на оптовый рынок электроэнергии может осложниться отсутствием единого центра потребления, поскольку у РЖД они разбросаны по всей стране.

Отказ от услуг посредника поставил бы РЖД перед необходимостью «выстраивать отношения более чем с сотней поставщиков и иметь для этого большой штат», отмечал Андронов. Впрочем, о полном отказе ОАО РЖД от услуг «Русэнергосбыта» речи пока нет, говорит один из собеседников. Компании связаны рядом долгосрочных договоров до 2038 г. Говорить можно о постепенном снижении объемов с переводом на прямые закупки новых объектов и части пристанционных поселков.

Выход ОАО РЖД на оптовый рынок может осложниться и тем, что компания владеет сетями, а закон запрещает совмещать передачу электроэнергии с производством или сбытом. Доходы ОАО РЖД от передачи энергии в 2017 г. составили 10,7 млрд руб., прибыль — 2,2 млрд руб.