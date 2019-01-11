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Китайская Geely опровергла данные о продаже доли в Daimler

Одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний Geely не собирается продавать долю в концерне Daimler. Об этом говорится в заявлении на сайте Geely.

«Geely Holding Group Co., Ltd., будучи долгосрочным стратегическим инвестором и одним из крупнейших акционеров Daimler, не имеет никаких планов по сокращению своей доли», − отмечается в сообщении.

Geely владеет долей в Daimler в 9,7%.

Заявление китайской компании последовало за публикацией агентства Bloomberg. Оно, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, сообщило, что Geely продала долю в Daimler в 5,4%. Кто новый владелец доли, собеседники не уточнили. Цена доли оценивалась в 2,85 млрд евро ($3,3 млрд).

В четверг о доле в 5,4% в Daimler отчитался Morgan Stanley. Один из источников Bloomberg говорил, что банк владеет акциями от имени других лиц. Собеседники агентства отмечали, что Morgan Stanley был одним из банков, который помог Geely профинансировать ее сделку с Daimler.

О том, что председатель совета директоров и основной владелец китайской Geely Ли Шуфу собрал 9,7% акций Daimler, сообщалось в начале февраля 2018 г. Стоимость сделки оценивалась в $9 млрд.