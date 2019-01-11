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Россия начала снижать добычу нефти в январе

В первой декаде января Россия снизила добычу нефти примерно на 30 000 баррелей в сутки к октябрю 2018 г., следуя обязательствам по сделке ОПЕК+, сообщил сегодня министр энергетики Александр Новак.

«Да, я думаю, чуть больше уже. Я бы хотел, чтобы это была предварительная цифра. Это к уровню октября», − сказал министр «Интерфаксу». «Постепенно мы снижаем добычу. Идет минус от октября. У нас по плану в этом месяце, как компании заявляли, на что они могут выйти, − это суммарно на минус 50 000 баррелей от октября 2018 г.», − отметил он.

Ранее Новак говорил, что прогноз добычи нефти в России в 2019 г. с учетом сделки может быть уменьшен на 4 млн т до 552 млн т.

Соглашение о снижении добычи нефти ОПЕК+ (нефтяного картеля с 10 странами, не входящими в него) действует с ноября 2016 г. Страны договорились сократить производство на 1,8 млн барр./сутки от уровня октября 2016 г. Однако к маю 2018 г. добыча сократилась даже больше – на 2,6 млн барр./сутки – из-за падения добычи в Венесуэле и неопределенной ситуации с иранской нефтью. Нефть подорожала, а в июне участники решили увеличить суточную добычу на 1 млн барр.

Осенью прошлого года ситуация изменилась, нефть снова стала дешеветь. С начала октября цены на сырье рухнули на 30%, поэтому в декабре участники ОПЕК+ решили сократить добычу еще на 1,2 млн барр. с января 2019 г. от уровня октября 2018 г. Российским компаниям необходимо снизить производство на 228 000 барр. нефти в сутки. Соглашение действует полгода. Продлевать сокращение добычи до конца 2019 г. или нет, участники сделки определятся весной.