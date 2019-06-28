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Московский кредитный банк получил долю в «Аптечной Сети 36,6»

Московский кредитный банк в рамках финальной стадии реструктуризации долгов «Аптечной сети 36,6» стал ее акционером, получив 19,65% голосующих акций, сообщает пресс-служба банка. Она отмечает, что кредитная организация рассматривает эту инвестицию как долгосрочную.

Бумаги «Аптечной сети 36,6» во II квартале 2019 г. показали рекордный рост – 140%. Причем основной взлет его котировок произошел во второй половине июня. Однако опрошенные «Ведомостями» игроки рынка называли такой взлет искусственным, не подкрепленным реальными финансовыми результатами, поэтому не рассчитывают на продолжение роста этих бумаг.

«36,6» – одна из крупнейших в России аптечных сетей, была основана в 1991 г. По итогам I квартала 2019 г. компания получила 12,5 млрд руб. выручки и заняла четвертое место в России по обороту, согласно оценке DSM Group. Под ее управлением свыше 1300 аптек в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской областях и других регионах под брендами «36,6», «Горздрав», A5 и др.

«Московский кредитный банк» входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ России. Банк был основан в 1992 г., 56,07% акций банка принадлежат концерну «Россиум», остальные 43,93% – миноритарным акционерам.