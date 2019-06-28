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ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко

Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора. Таким образом, ЦБ подтвердил добросовестность действий предпринимателя при ведении бизнеса.

В мае Центробанк уведомил о неудовлетворительной деловой репутации Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд (82-е место в топ-200). Соответствующее предписание было вынесено бизнесмену как лицу, имеющему право косвенно распоряжаться более чем 10% долей в микрофинансовых компаниях «СМСфинанс» и «4финанс».

Бойко является основателем и председателем наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial, созданной в 1996 г. Группа владеет активами в сфере финансовых технологий, цифровых услуг и онлайн-кредитования в более чем 30 странах мира. Среди непрофильных активов Бойко — «Рив Гош» и Ritzio International. Кроме того, бизнесмен основал Фонд поддержки паралимпийского спорта «Параспорт».

В разные годы Бойко также входил в совет директоров ОРТ и наблюдательный совет Сбербанка, был владельцем банка «Национальный кредит».