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Суд отклонил иск о блокировке приложения iHerb в России

Засвияжский районный суд Ульяновска отклонил иск местного прокурора, требовавшего заблокировать приложение маркетплейса iHerb в Google Play и App Store. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы суда, отмечая, что мотивировочная часть пока не обнародована.

Аргументы, касающиеся приложения iHerb, были услышаны и приняты судом, подтвердил Роман Зайцев, партнер московского офиса юридической фирмы Dentons, представляющей интересы маркетплейса. Получить комментарий у прокуратуры Засвияжского района «Коммерсанту» не удалось.

Это повторное рассмотрение иска. В феврале этого года Засвияжский суд Ульяновска принял обратное решение, обязав iHerb удалить приложение из AppStore и Google Play в России.

Иски инициировал исполнительный директор саморегулирующей организации НП «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков. Он купил десятки БАДов на сайте и после заказанной им экспертизы заявил, что добавки не соответствуют техническим регламентам ЕАЭС. Как частное лицо он обратился к депутату Госдумы Александру Петрову, члену комитета по охране здоровья. Тот пожаловался на iHerb в Генпрокуратуру, а ведомство поручило ульяновским прокурорам провести проверку. В результате кроме дела о блокировке приложения суд стал рассматривать дело о закрытии сайта iHerb. Процесс по этому иску продолжается.

Американский маркетплейс iHerb продает витамины, БАДы и товары для здоровья. По данным Mediascope на конец 2018 г., аудитория в России составляла 1,7 млн человек в месяц. Приложение, по данным Google Play, было скачано более 5 млн раз.