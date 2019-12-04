Картину Поля Гогена «Te Bоurao II» продали с аукциона во Франции за €9,5 млн
Картину французского художника Поля Гогена «Te Bоurao II» продали продали во вторник с аукциона в Париже за €9,5 млн. Об этом сообщил аукционный дом Artcurial в своем твиттер-аккаунте.
«...таитянский шедевр “Te Bourao II” Поля Гогена, созданный в 1897 году, был продан ... за €9,5 млн евро / $10,5 млн, включая премию!», — говорится в твите, посвященном торгам.
В сообщении аукционного дома уточняется, что картина куплена международным коллекционером и «останется во Франции».
«Te Bourao II» — одна из девяти работ, созданных художником на острове Таити, где он жил. Она представляет собой полотно, на котором изображены в сине-зеленых тона ручей с птицами и цветами.
Поль Гоген родился в Париже в 1848 году, стал широко известен после смерти в 1903 году. Считается вместе с Полем Сезанном и Винсентом Ван Гогом основоположником постимпрессионизма.