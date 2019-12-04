Региональный аэропорт ответил на жалобы «Аэрофлота» в ФАС
Генеральный директор АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Никита Полонский ответил на жалобу главы «Аэрофлота» Виталия Савельева в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по поводу роста цен в российских аэропортах. По словам Полонского, он удивлен претензиям, так как последний раз аэропорт поднимал тарифы летом 2017 г.
Полонский объяснил, что раньше авиационные тарифы аэропорта были выше настолько, насколько дороже островная логистика по сравнению с материковой. «Высокие тарифы формируются в основном в аэропортах удаленных регионов, не имеющих прямого железнодорожного сообщения с материковой частью страны», – отметил он. Полонский также добавил, что у них есть возможность повысить тарифы, но руководство осознанно этого не делает. «Аэропорт ведет серьезную работу по повышению уровня доходности от неавиационных видов деятельности: аренда, сервисные услуги. Аэропорт находит способ держаться на плаву, даже не повышая тарифы», – сказал Полонский.
Гендиректор аэропорта отметил, что Южно-Сахалинск упоминается в обращении в ФАС только из-за высоких тарифов на топливо. По словам Полонского, это связано с дорогой логистикой, так как все производители авиационного топлива находятся на материке. «Правительство области прорабатывает вопрос по снижению цен на авиакеросин», – сказал он.
Ранее Савельев обратился с жалобой к руководителю ФАС Игорю Артемьеву. В письме топ-менеджер указывал, что аэропорты увеличивают цены на не регулируемые ФАС услуги, а на регулируемые сборы сохраняют тарифы на предыдущем уровне или увеличивают их не выше уровня инфляции. По его мнению, это снижает доступность авиаперевозок и ведет к стагнации отрасли. Савельев также обратил внимание на ценовую политику поставщиков топлива в разных регионах. Так, самая высокая цена на авиационный керосин в июне 2019 г. была зафиксирована на Дальнем Востоке, что объясняется удаленностью аэропорта, утверждается в письме. Но в аэропорту Саратова стоимость тонны керосина оказалась на 5% выше, чем в Петропавловске-Камчатском, отмечалось там же. В ФАС сообщили, что по жалобе «Аэрофлота» ведется работа: ведомство завело дело против Топливно-обеспечивающей компании в аэропорту Южно-Сахалинска.