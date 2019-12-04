Региональный аэропорт ответил на жалобы «Аэрофлота» в ФАС

Ранее Савельев обратился с жалобой к руководителю ФАС Игорю Артемьеву. В письме топ-менеджер указывал, что аэропорты увеличивают цены на не регулируемые ФАС услуги, а на регулируемые сборы сохраняют тарифы на предыдущем уровне или увеличивают их не выше уровня инфляции. По его мнению, это снижает доступность авиаперевозок и ведет к стагнации отрасли. Савельев также обратил внимание на ценовую политику поставщиков топлива в разных регионах. Так, самая высокая цена на авиационный керосин в июне 2019 г. была зафиксирована на Дальнем Востоке, что объясняется удаленностью аэропорта, утверждается в письме. Но в аэропорту Саратова стоимость тонны керосина оказалась на 5% выше, чем в Петропавловске-Камчатском, отмечалось там же. В ФАС сообщили, что по жалобе «Аэрофлота» ведется работа: ведомство завело дело против Топливно-обеспечивающей компании в аэропорту Южно-Сахалинска.