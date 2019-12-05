Производители стиральных порошков ответили на претензии ФАС
Ассоциация производителей товаров бытовой химии считает, что ФАС поддерживает поддерживает «потребительский миф» о лучшем качестве товаров за рубежом. Так исполнительный директор ассоциации Петр Бобровский прокомментировал РБК предупреждение от ФАС производителям стиральных порошков Ariel и Persil, что выпускаемая ими продукция в России по составу и качеству отличается от зарубежных аналогов.
Входящие в ассоциацию Henkel и Procter&Gamble (производители Persil и Ariel соответственно) производят товары согласно требованиям законодательствам России и ЕАЭС, они не вправе руководствоваться нормативными актами других государств, отмечает Бобровский. По его мнению, заявление ФАС наносит ущерб деловой репутации инвесторов, которые развивают производство в России и создают высокотехнологичные рабочие места.
ФАС проводила проверку после обращения Роспотребнадзора. Ведомство нашло отличия в образцах российских и европейских стиральных порошков Ariel и Persil по таким показателям, как «пенообразующая способность» и «моющая способность». Замруководителя ФАС Андрей Кашеваров заявил, что компании должны производить товар в том же составе, что и в европейских странах, или указать на упаковке информацию об отличиях.