Производители стиральных порошков ответили на претензии ФАС

ФАС проводила проверку после обращения Роспотребнадзора. Ведомство нашло отличия в образцах российских и европейских стиральных порошков Ariel и Persil по таким показателям, как «пенообразующая способность» и «моющая способность». Замруководителя ФАС Андрей Кашеваров заявил, что компании должны производить товар в том же составе, что и в европейских странах, или указать на упаковке информацию об отличиях.