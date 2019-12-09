Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей
Московский городской суд отменил решение Басманного райсуда об аресте активов находящегося под следствием бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его представителя. По его словам, арест снят с 13 млн евро (917 млн руб.), ценных бумаг, недвижимости и личного счета несовершеннолетнего сына Абызова.
В пресс-службе Мосгорсуда такое решение объяснили процессуальными нарушениями, пишет РБК. Сейчас дело направлено на новое рассмотрение.
Абызов с 2012 по 2018 г. был министром по координации работы открытого правительства. Он не вошел в состав нового правительства, сформированного после последней инаугурации Путина. В марте 2019 г. Абызова задержали. Следствие считает, что он в 2011–2014 гг. создал и возглавил преступное сообщество, которое, обманув акционеров «Сибэко» и РЭС, похитило 4 млрд руб. и вывело их за границу. Экс-министр вину не признает. Сейчас он находится под арестом.
В июне суд наложил арест на 1667 обыкновенных акций общей стоимостью почти 170 000 руб. компании «Промышленные технологии», которая принадлежала Абызову. В июле Басманный суд арестовал 121,7 млн евро (8,7 млрд руб.), которые были на банковских счетах экс-министра. В августе суд не стал продлевать арест части активов. Всего арестованное имущество Абызова следствие оценивало более чем в 27 млрд руб.