Основатель «Крошки-Картошки» продал часть бизнеса

В конце прошлого года у российской сети «Крошка-Картошка» появился новый совладелец, пишет РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. В декабре 2019 г. 50%-ную долю в ООО «Краш» и ООО «Сатурн», работающих под брендом «Крошка-Картошка», получил бизнесмен Денис Деко. Аналогичного размера долю он получил в ноябре – декабре прошлого года еще в пяти компаниях, связанных с «Крошкой-Картошкой»: «Кивин», «Орион», «Юнифуд», «Галактика» и «Доминион». Ранее владельцем всех семи компаний был один из основателей сети Андрей Конончук.