Основатель «Крошки-Картошки» продал часть бизнеса
В конце прошлого года у российской сети «Крошка-Картошка» появился новый совладелец, пишет РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. В декабре 2019 г. 50%-ную долю в ООО «Краш» и ООО «Сатурн», работающих под брендом «Крошка-Картошка», получил бизнесмен Денис Деко. Аналогичного размера долю он получил в ноябре – декабре прошлого года еще в пяти компаниях, связанных с «Крошкой-Картошкой»: «Кивин», «Орион», «Юнифуд», «Галактика» и «Доминион». Ранее владельцем всех семи компаний был один из основателей сети Андрей Конончук.
Управляющей компанией всех семи юрлиц является ООО «Эра картофеля», на которое, по данным «СПАРК-Интерфакса», зарегистрированы домены «крошка-картошка.рф» и «крошкакартошка.рф». Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем «Эры картофеля» выступает Лариса Науменко.
Топ-менеджер одной из сетей ресторанов быстрого питания рассказал РБК о планах «Крошки-Картошки» провести реструктуризацию и привлечь новых партнеров. Деко является одним из первых франчайзи, работавших с «Крошкой-Картошкой» после ее основания, но потом он отошел от управления франшизой, сообщил РБК бывший сотрудник компании.
Представитель «Крошки-Картошки» Михаил Кудрявцев не стал комментировать данную информацию. Конончук не ответил на запрос издания. Связаться с Деко РБК не удалось.