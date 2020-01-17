Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции «Новатэка»
Председатель правления и крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции компании, сократив свою долю с 0,7375% до нуля. Об этом сообщается на сервере раскрытия корпоративной информации. В сообщении отмечается, что доля изменилась в результате заключения первой части договора репо.
В сообщении «Новатэка» на Лондонской бирже уточняется, что Михельсон продал GDR компании на 5,7 млн евро (49 923 шт. по 114,67 евро) и обыкновенные акции на 251,5 млн евро (21 894 162 шт. по 11,49 евро).
Речь идет о продаже акций, принадлежащих лично Михельсону. В то же время, по последним раскрытым данным, он контролировал 24,76% акций компании, большую часть – через другие структуры, в том числе через ООО «Левит» (владеет 7,31% «Новатэка») и ООО «Оптима» (2,3%). Кроме него, крупные пакеты акций «Новатэка» принадлежат Геннадию Тимченко (23,49%), французской корпорации Total (19,4%) и «Газпрому» (9,99%).