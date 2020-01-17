Капитализация «Норникеля» на Мосбирже обновила исторический максимум
Капитализация «Норникеля» (34,6% компании принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) на Московской фондовой бирже выросла на 2,6% в пятницу, 17 января, обновив очередной исторический максимум. К 15.00 мск цена одной акции достигала 21 450 руб., а капитализация – 3,4 трлн руб.
Компания дорожает на фоне стремительного роста цен на палладий (на «Норникель» приходится почти 40% мирового производства этого драгоценного металла), сходятся во мнении эксперты. С начала января 2020 г. палладий подорожал на 19% до $2401,98 за унцию, за прошлый год – почти на 60%. Цены на палладий растут с 2016 г., за это время он подорожал почти в четыре раза, осенью 2017 г. палладий впервые за 16 лет обогнал по стоимости платину. Сейчас платина стоит вдвое дешевле палладия. А сам рынок палладия – дефицитный с 2011 г. Тогда его дефицит на мировом рынке составлял 0,2 млн унций, в 2016 г. достигал 1,2 млн унций, а в 2019 г., по оценкам «Норникеля», составляет 0,8 млн унций. Дисбаланс на рынке сохранится вплоть до 2025 г., ожидают в компании.
Металл остается дефицитным, что в совокупности с ростом цен на другие металлы в корзине «Норникеля» (медь, никель) может привести к дальнейшему росту цен на бумаги компании, говорит старший персональный брокер «БКС Брокера» Максим Чекушин. Кроме того, финансовые показатели компании зависят от цен на палладий, замечает начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Иволга капитал» Иван Марков. По его оценкам, доля палладия в выручке «Норникеля» по итогам 2019 г. составит 36%, или $4 млрд.