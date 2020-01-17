Капитализация «Норникеля» на Мосбирже обновила исторический максимум

Компания дорожает на фоне стремительного роста цен на палладий (на «Норникель» приходится почти 40% мирового производства этого драгоценного металла), сходятся во мнении эксперты. С начала января 2020 г. палладий подорожал на 19% до $2401,98 за унцию, за прошлый год – почти на 60%. Цены на палладий растут с 2016 г., за это время он подорожал почти в четыре раза, осенью 2017 г. палладий впервые за 16 лет обогнал по стоимости платину. Сейчас платина стоит вдвое дешевле палладия. А сам рынок палладия – дефицитный с 2011 г. Тогда его дефицит на мировом рынке составлял 0,2 млн унций, в 2016 г. достигал 1,2 млн унций, а в 2019 г., по оценкам «Норникеля», составляет 0,8 млн унций. Дисбаланс на рынке сохранится вплоть до 2025 г., ожидают в компании.