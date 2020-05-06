Руководитель Samsung пообещал прервать династию в управлении компанией
Вице-президент Samsung Electronics и фактический руководитель Samsung Group Ли Чжэ Ен сказал, что не будет наследовать свои обязанности детям, передает Reuters. Во время пресс-конференции он извинился за участие в планах по передаче контроля над группой компании Samsung.
«Я обещаю, что с этого момента больше не будет споров о преемственности», — сказал Ли Чжэ Ен. Он заявил, что давно думал об этом, но «не решался заявить об этом открыто». Также руководитель принес извинения за противодействие работе профсоюзов. Он пообещал сотрудникам Samsung, что компания будет гарантировать их трудовые права.
Samsung Electronics — ключевое подразделение группы компаний Samsung Group. Председатель группы Samsung — Ли Гон Хи, отец Ли Чжэ Ена. В 2014 г. Ли Гон Хи перенес инфаркт, с тех пор его сын фактически руководит компанией, отмечает Financial Times. В 2017 г. Ли Чжэ Ен был обвинен в даче взяток компаниям, связанным с бывшим президентом Кореи Пак Кын Хе, и приговорен к пяти годам заключения. В 2018 г. суд рассмотрел апелляцию и изменил наказание на условный срок, Ли Чже Ена освободили после решения суда.