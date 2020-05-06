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Руководитель Samsung пообещал прервать династию в управлении компанией

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Вице-президент Samsung Electronics и фактический руководитель Samsung Group Ли Чжэ Ен сказал, что не будет наследовать свои обязанности детям, передает Reuters. Во время пресс-конференции он извинился за участие в планах по передаче контроля над группой компании Samsung.

«Я обещаю, что с этого момента больше не будет споров о преемственности», — сказал Ли Чжэ Ен. Он заявил, что давно думал об этом, но «не решался заявить об этом открыто». Также руководитель принес извинения за противодействие работе профсоюзов. Он пообещал сотрудникам Samsung, что компания будет гарантировать их трудовые права.

Samsung Electronics — ключевое подразделение группы компаний Samsung Group. Председатель группы Samsung — Ли Гон Хи, отец Ли Чжэ Ена. В 2014 г. Ли Гон Хи перенес инфаркт, с тех пор его сын фактически руководит компанией, отмечает Financial Times. В 2017 г. Ли Чжэ Ен был обвинен в даче взяток компаниям, связанным с бывшим президентом Кореи Пак Кын Хе, и приговорен к пяти годам заключения. В 2018 г. суд рассмотрел апелляцию и изменил наказание на условный срок, Ли Чже Ена освободили после решения суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных