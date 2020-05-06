Руководитель Samsung пообещал прервать династию в управлении компанией

«Я обещаю, что с этого момента больше не будет споров о преемственности», — сказал Ли Чжэ Ен. Он заявил, что давно думал об этом, но «не решался заявить об этом открыто». Также руководитель принес извинения за противодействие работе профсоюзов. Он пообещал сотрудникам Samsung, что компания будет гарантировать их трудовые права.