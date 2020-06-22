Российские продавцы на AliExpress утроили оборот по сравнению с прошлым годом
Общий оборот на площадке «AliExpress Россия» во время ежегодной распродажи «618» в июне составил 7,3 млрд руб., это на 60% больше, чем в ту же распродажу в 2019 г., сообщила пресс-служба площадки. Треть от продаж на всей площадке пришлась на продавцов из России, их оборот во время распродажи превзошел прошлогодний в три раза ‒ это наилучший показатель для российских партнеров площадки на распродажах «618», уточнили в компании.
Рекордный интерес к продукции локальных продавцов в российском офисе AliExpress связали с готовностью выбирать местные товары. Средний чек на покупателя во время летней распродажи 2020 г. вырос на 15%. Результат всей распродажи компания считает показателем постепенного роста покупательной способности после самоизоляции. Продавцы на AliExpress стимулируют интерес у покупателя расширением ассортимента и быстрой доставкой, в частности, ассортимент товаров категории fashion от российских продавцов увеличился весной в 1,5 раза, сказал генеральный директор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев.
Распродажа «618» в Китае впервые была проведена в 2004 г. ритейлером JD.com, позднее к акции присоединились его конкуренты, в том числе владеющий AliExpress холдинг Alibaba, сообщает CNN Business. В 2020 г. оборот Alibaba во время летней распродажи составил $98,5 млрд, JD.com ‒ $37,9 млрд, уточняет CNBC.