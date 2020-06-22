Российские продавцы на AliExpress утроили оборот по сравнению с прошлым годом

Общий оборот на площадке «AliExpress Россия» во время ежегодной распродажи «618» в июне составил 7,3 млрд руб., это на 60% больше, чем в ту же распродажу в 2019 г., сообщила пресс-служба площадки. Треть от продаж на всей площадке пришлась на продавцов из России, их оборот во время распродажи превзошел прошлогодний в три раза ‒ это наилучший показатель для российских партнеров площадки на распродажах «618», уточнили в компании.