Mail.ru Group запустила сервис для выдачи денег до дня зарплаты

Рынок сервисов, позволяющих сотрудникам получить заработанные деньги до дня зарплаты, к январю 2020 г. насчитывал несколько компаний в США – DailyPay, MoneyLion, PayActive и другие стартапы, сообщал Business Insider. DailyPay работает за фиксированную комиссию на каждый вывод средств (ее может покрыть как работодатель, так и работник). MoneyLion позволяет бесплатно занять у работодателя $50 на безналичные расходы, возможность снятия наличных оплачивается отдельно за $9,99 в месяц.