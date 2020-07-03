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Mail.ru Group запустила сервис для выдачи денег до дня зарплаты

Ведомости

Mail.ru Group выпустила приложение PayDay, позволяющее сотрудникам компаний получать часть заработанных средств до дня выплаты заработной платы. Приложение появилось в магазине Google Play, первым внимание на него обратил «Коммерсантъ», в Mail.ru Group изданию подтвердили разработку сервиса. Сервис интегрируется с системами на стороне работодателя, о кредитах в рамках работы PayDay речи не идет, уточнили в компании.

Сотрудник компании, подключенной к PayDay, может отслеживать заработанные средства и заранее вывести до 70% из них, уточнили в Mail.ru Group. Оператор PayDay фондирует работодателя в день запроса. Для компаний работа сервиса бесплатная, с сотрудников же взимается комиссия от 50 до 150 руб. за каждый досрочный вывод.

Рынок сервисов, позволяющих сотрудникам получить заработанные деньги до дня зарплаты, к январю 2020 г. насчитывал несколько компаний в США – DailyPay, MoneyLion, PayActive и другие стартапы, сообщал Business Insider. DailyPay работает за фиксированную комиссию на каждый вывод средств (ее может покрыть как работодатель, так и работник). MoneyLion позволяет бесплатно занять у работодателя $50 на безналичные расходы, возможность снятия наличных оплачивается отдельно за $9,99 в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных