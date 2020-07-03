Mail.ru Group запустила сервис для выдачи денег до дня зарплаты
Mail.ru Group выпустила приложение PayDay, позволяющее сотрудникам компаний получать часть заработанных средств до дня выплаты заработной платы. Приложение появилось в магазине Google Play, первым внимание на него обратил «Коммерсантъ», в Mail.ru Group изданию подтвердили разработку сервиса. Сервис интегрируется с системами на стороне работодателя, о кредитах в рамках работы PayDay речи не идет, уточнили в компании.
Сотрудник компании, подключенной к PayDay, может отслеживать заработанные средства и заранее вывести до 70% из них, уточнили в Mail.ru Group. Оператор PayDay фондирует работодателя в день запроса. Для компаний работа сервиса бесплатная, с сотрудников же взимается комиссия от 50 до 150 руб. за каждый досрочный вывод.
Рынок сервисов, позволяющих сотрудникам получить заработанные деньги до дня зарплаты, к январю 2020 г. насчитывал несколько компаний в США – DailyPay, MoneyLion, PayActive и другие стартапы, сообщал Business Insider. DailyPay работает за фиксированную комиссию на каждый вывод средств (ее может покрыть как работодатель, так и работник). MoneyLion позволяет бесплатно занять у работодателя $50 на безналичные расходы, возможность снятия наличных оплачивается отдельно за $9,99 в месяц.