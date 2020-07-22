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В США одобрили военный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

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Палата представителей конгресса США одобрила военный бюджет на 2021 г., в котром содержатся расширенные санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». За принятие принятие проекта проголосовали 295 конгрессменов, против — 125, свидетельствуют данные на сайте нижней палаты конгресса. Теперь документ должен утвердить сенат и подписать президент США Дональд Трамп, после чего санкции вступят в силу.

В декабре 2019 г. в США был утвержден оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 г., в котором среди прочего были анонсированы новые меры противодействия строительству «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». В новом проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции. В частности, ограничить работу компаниям, «которые сознательно продали, сдали в лизинг или предоставили суда для прокладки труб».

После введения санкций в прошлом году подрядчики отказались достраивать последний участок газопровода «Северный поток-2». Министр энергетики Александр Новак заявлял, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод. О возможности самостоятельного завершения строительства говорил и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Ранее по теме: Дания разрешила достроить «Северный поток – 2» с помощью судов нового типа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных