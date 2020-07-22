В США одобрили военный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США одобрила военный бюджет на 2021 г., в котром содержатся расширенные санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». За принятие принятие проекта проголосовали 295 конгрессменов, против — 125, свидетельствуют данные на сайте нижней палаты конгресса. Теперь документ должен утвердить сенат и подписать президент США Дональд Трамп, после чего санкции вступят в силу.
В декабре 2019 г. в США был утвержден оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 г., в котором среди прочего были анонсированы новые меры противодействия строительству «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». В новом проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции. В частности, ограничить работу компаниям, «которые сознательно продали, сдали в лизинг или предоставили суда для прокладки труб».
После введения санкций в прошлом году подрядчики отказались достраивать последний участок газопровода «Северный поток-2». Министр энергетики Александр Новак заявлял, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод. О возможности самостоятельного завершения строительства говорил и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.