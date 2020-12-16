«Магнит» не планирует обнулять наценку на социально значимые продукты

«Наценка по ассортименту социально значимых товаров в "Магните" и так находится на минимальных или нулевых уровнях», — сказали в компании. По мнению собеседника агентства, текущая проблема с ростом цен на социально значимые продукты связана не с наценкой торговых сетей, а с увеличением закупочных цен.