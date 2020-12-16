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«Магнит» не планирует обнулять наценку на социально значимые продукты

Ведомости

В ритейлере «Магнит» заявили, что не планирует обнулять торговую наценку на социально значимые продукты, поскольку она уже находится на минимальных уровнях, передает ТАСС.

«Наценка по ассортименту социально значимых товаров в "Магните" и так находится на минимальных или нулевых уровнях», — сказали в компании. По мнению собеседника агентства, текущая проблема с ростом цен на социально значимые продукты связана не с наценкой торговых сетей, а с увеличением закупочных цен.

Ранее X5 Retail Group, владелец торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» объявил, что с 16 декабря в магазинах сетей семь базовых продуктов питания будут продаваться по цене закупки у поставщиков. Нулевую торговую наценку установят на макароны, хлеб, тушенку из говядины, черный чай, картофель, зерновые хлопья, ультрапастеризованное молоко.

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство подготовило документы по совершенствованию нормативного ценообразования на социально значимые продукты. Решения последовали после того как президент России Владимир Путин 13 декабря дал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову неделю на то, чтобы справиться с ростом цен на базовые продукты питания.

Ранее по теме: Мишустин заявил о готовности всех решений по сдерживанию цен на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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