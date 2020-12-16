«Магнит» не планирует обнулять наценку на социально значимые продукты
«Наценка по ассортименту социально значимых товаров в "Магните" и так находится на минимальных или нулевых уровнях», — сказали в компании. По мнению собеседника агентства, текущая проблема с ростом цен на социально значимые продукты связана не с наценкой торговых сетей, а с увеличением закупочных цен.
Ранее X5 Retail Group, владелец торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» объявил, что с 16 декабря в магазинах сетей семь базовых продуктов питания будут продаваться по цене закупки у поставщиков. Нулевую торговую наценку установят на макароны, хлеб, тушенку из говядины, черный чай, картофель, зерновые хлопья, ультрапастеризованное молоко.
Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство подготовило документы по совершенствованию нормативного ценообразования на социально значимые продукты. Решения последовали после того как президент России Владимир Путин 13 декабря дал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову неделю на то, чтобы справиться с ростом цен на базовые продукты питания.