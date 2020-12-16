Мишустин заявил о готовности всех решений по сдерживанию цен на продукты

«Это законопроект, который наделяет правительство правом при определенных условиях вводить регулируемые цены на них», — сказал Мишустин. По его словам, правительство сможет вмешиваться в ситуацию не только в случае роста цен на 30% в течение 30 дней, как это было раньше, но и в случае 10% роста. «Мониторинг будет вестись за два месяца, что позволит оценить не только разовые всплески, но и плавное повышение цен», — отметил Мишустин.