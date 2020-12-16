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Мишустин заявил о готовности всех решений по сдерживанию цен на продукты

Ведомости

Правительство подготовило документы по совершенствованию нормативного ценообразования на социально значимые продукты, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Трансляцию показал телеканал «Россия 24».

«Это законопроект, который наделяет правительство правом при определенных условиях вводить регулируемые цены на них», — сказал Мишустин. По его словам, правительство сможет вмешиваться в ситуацию не только в случае роста цен на 30% в течение 30 дней, как это было раньше, но и в случае 10% роста. «Мониторинг будет вестись за два месяца, что позволит оценить не только разовые всплески, но и плавное повышение цен», — отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что все необходимые решения для стабилизации цен, в том числе меры системного характера, готовы. Принятые меры, по словам премьера, краткосрочные. «Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж, чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций», — пояснил он.

Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания начала обсуждаться после того, как на проблему обратил внимание президент России Владимир Путин.

На совещании 9 декабря Путин назвал рост цен попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Президент добавил, что все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать. 13 декабря Путин дал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову неделю на то, чтобы справиться с ростом цен на базовые продукты питания.

Ранее по теме: Глава Минэка предложил меры по регулированию цен на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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