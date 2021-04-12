Ростуризм предложил субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции

Туристы, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, также смогут вернуться в Россию планово. «Вместе с тем, рекомендуем отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобретены авиабилеты», — сообщила Догузова.