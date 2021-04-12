Ростуризм предложил субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции
Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров в связи с приостановкой авиасообщения с Турцией и Танзанией, сообщила журналистам через пресс-службу глава Ростуризма Зарина Догузова.
В частности, речь идет об отмене взносов туроператорами в резервный фонд, сокращении и отсрочки уплаты взносов в ФПО Турпомощи в текущем году.
«Мы также рассматриваем субсидию туроператорам за вывозные рейсы, по аналогии с прошлым годом и другие финансовые и нефинансовые меры», — приводятся слова Догузовой в сообщении Ростуризма.
Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова объявила о закрытии авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за эпидемиологической ситуации.
Организованные туристы, находящиеся сейчас на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернутся в Россию планово, в соответствии с датами окончания тура, отметила Догузова.
«Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки – поэтому мы рекомендуем держать связь с представителями туроператоров», — подчеркнула глава Ростуризма .
Туристы, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, также смогут вернуться в Россию планово. «Вместе с тем, рекомендуем отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобретены авиабилеты», — сообщила Догузова.