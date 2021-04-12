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Ростуризм предложил субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции

Ведомости

Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров в связи с приостановкой авиасообщения с Турцией и Танзанией, сообщила журналистам через пресс-службу глава Ростуризма Зарина Догузова. 

В частности, речь идет об отмене взносов туроператорами в резервный фонд, сокращении и отсрочки уплаты взносов в ФПО Турпомощи в текущем году. 

«Мы также рассматриваем субсидию туроператорам за вывозные рейсы, по аналогии с прошлым годом и другие финансовые и нефинансовые меры», — приводятся слова Догузовой в сообщении Ростуризма. 

Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова объявила о закрытии авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за эпидемиологической ситуации. 

Организованные туристы, находящиеся сейчас на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернутся в Россию планово, в соответствии с датами окончания тура, отметила Догузова. 

«Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки – поэтому мы рекомендуем держать связь с представителями туроператоров», — подчеркнула глава Ростуризма . 

Туристы, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, также смогут вернуться в Россию планово. «Вместе с тем, рекомендуем отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобретены авиабилеты», — сообщила Догузова. 

Ранее по теме: Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных