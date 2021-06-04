Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Бизнес

В Сочи построят горный курорт «Долина Васта» за 80 млрд рублей

Ведомости

ВЭБ.РФ, «Туризм.РФ», «Интеррос» и «Васта Дискавери» подписали соглашение о создании в Сочи всесезонного горного курорта «Долина Васта». Церемония подписания состоялась на ПМЭФ.

«Перед нами стоит амбициозная задача – создать курорт мирового уровня. Курорт "Долина Васта" станет по сути продолжением "Роза Хутор" и гармонично дополнит имеющуюся инфраструктуру всего горного кластера Сочи», — сказал гендиректор «Васта Дискавери» Сергей Бачин.

Для реализации проекта участники соглашения создадут совместную проектную компанию. Общий объем инвестиций в проект составит примерно 80 млрд. руб.

Туристическую инфраструктуру в рамках проекта планируется создать в течение ближайших четырех лет — до 2025 г. Ожидается, что комплекс «Долина Васта» обеспечит 2,5 тыс. новых рабочих мест (вместе с сопутствующими сервисами – до 5 тыс.), а туристический поток составит 1,5 млн гостей в год.

Роли участников соглашения в проекте распределены следующим образом: компания «Долина Васта» займётся подготовкой проектно-сметной документации и получением прав собственности, «Интеррос» выступит в качестве инвестора, а «Туризм.РФ»соинвестора. ВЭБ.РФ проведёт экспертизу проекта.

Ранее по теме: Самые яркие моменты первых дней ПМЭФ-2021. Фотогалерея

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных