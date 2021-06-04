В Сочи построят горный курорт «Долина Васта» за 80 млрд рублей

Туристическую инфраструктуру в рамках проекта планируется создать в течение ближайших четырех лет — до 2025 г. Ожидается, что комплекс «Долина Васта» обеспечит 2,5 тыс. новых рабочих мест (вместе с сопутствующими сервисами – до 5 тыс.), а туристический поток составит 1,5 млн гостей в год.