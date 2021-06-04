В Сочи построят горный курорт «Долина Васта» за 80 млрд рублей
«Перед нами стоит амбициозная задача – создать курорт мирового уровня. Курорт "Долина Васта" станет по сути продолжением "Роза Хутор" и гармонично дополнит имеющуюся инфраструктуру всего горного кластера Сочи», — сказал гендиректор «Васта Дискавери» Сергей Бачин.
Для реализации проекта участники соглашения создадут совместную проектную компанию. Общий объем инвестиций в проект составит примерно 80 млрд. руб.
Туристическую инфраструктуру в рамках проекта планируется создать в течение ближайших четырех лет — до 2025 г. Ожидается, что комплекс «Долина Васта» обеспечит 2,5 тыс. новых рабочих мест (вместе с сопутствующими сервисами – до 5 тыс.), а туристический поток составит 1,5 млн гостей в год.
Роли участников соглашения в проекте распределены следующим образом: компания «Долина Васта» займётся подготовкой проектно-сметной документации и получением прав собственности, «Интеррос» выступит в качестве инвестора, а «Туризм.РФ»соинвестора. ВЭБ.РФ проведёт экспертизу проекта.