США и ЕС договорились о прекращении торгового спора по Boeing и Airbus
США и Евросоюз разрешили 16-летний спор о субсидиях для своих крупнейших авиастроителей — компаний Boeing и Airbus. Соответствующее решение приняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Джо Байден на американо-европейском саммите в Брюсселе, следует из заявления пресс-службы Белого дома.
«Сегодня Соединенные Штаты и Европейский Союз совершили крупный прорыв в торговом споре между Boeing и Airbus, который длился более 16 лет. И США, и ЕС согласились приостановить действие наших тарифов на пять лет, и мы обязались обеспечить равные условия для наших компаний», — говорится в совместном заявлении Байдена и Фон дер Ляйен.
Там, в частности, подчеркивается, что ЕС и США договорились работать вместе, чтобы «противодействовать нерыночной практике Китая в этом секторе, которая дает китайским компаниям несправедливое преимущество».
Спор между двумя крупнейшими мировыми авиапроизводителями шел более 16 лет. Boeing обвинял Airbus в получении дешевых займов от европейских правительств и настаивал на введении 100%-ных пошлин на самолеты конкурента. Европейская компания утверждала, что Boeing получает помощь от Вашингтона в виде оборонных контрактов и налоговых льгот.
ВТО пришла к выводу, что обе компании незаконно получают субсидии. Однако первым она закончила рассматривать дело против Airbus, разрешив Вашингтону в октябре 2019 г. обложить пошлинами европейские товары на общую сумму $7,5 млрд. В апреле 2021 г. США и ЕС договорились на полгода заморозить обоюдные пошлины в связи со спором по данному вопросу.