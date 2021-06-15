США и ЕС договорились о прекращении торгового спора по Boeing и Airbus

«Сегодня Соединенные Штаты и Европейский Союз совершили крупный прорыв в торговом споре между Boeing и Airbus, который длился более 16 лет. И США, и ЕС согласились приостановить действие наших тарифов на пять лет, и мы обязались обеспечить равные условия для наших компаний», — говорится в совместном заявлении Байдена и Фон дер Ляйен.