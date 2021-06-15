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Бизнес

США и ЕС договорились о прекращении торгового спора по Boeing и Airbus

Ведомости

США и Евросоюз разрешили 16-летний спор о субсидиях для своих крупнейших авиастроителей — компаний Boeing и Airbus. Соответствующее решение приняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Джо Байден на американо-европейском саммите в Брюсселе, следует из заявления пресс-службы Белого дома.

«Сегодня Соединенные Штаты и Европейский Союз совершили крупный прорыв в торговом споре между Boeing и Airbus, который длился более 16 лет. И США, и ЕС согласились приостановить действие наших тарифов на пять лет, и мы обязались обеспечить равные условия для наших компаний», — говорится в совместном заявлении Байдена и Фон дер Ляйен.

Там, в частности, подчеркивается, что ЕС и США договорились работать вместе, чтобы «противодействовать нерыночной практике Китая в этом секторе, которая дает китайским компаниям несправедливое преимущество». 

Спор между двумя крупнейшими мировыми авиапроизводителями шел более 16 лет. Boeing обвинял Airbus в получении дешевых займов от европейских правительств и настаивал на введении 100%-ных пошлин на самолеты конкурента. Европейская компания утверждала, что Boeing получает помощь от Вашингтона в виде оборонных контрактов и налоговых льгот.

ВТО пришла к выводу, что обе компании незаконно получают субсидии. Однако первым она закончила рассматривать дело против Airbus, разрешив Вашингтону в октябре 2019 г. обложить пошлинами европейские товары на общую сумму $7,5 млрд. В апреле 2021 г. США и ЕС договорились на полгода заморозить обоюдные пошлины в связи со спором по данному вопросу.

Ранее по теме: ЕС предложил США на полгода заморозить пошлины по спору Boeing и Airbus

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных