ЕС предложил США на полгода заморозить пошлины по спору Boeing и Airbus
Еврокомиссия (ЕК) предложила США на шесть месяцев приостановить действие взаимных пошлин в рамках спора по делу Boeing и Airbus, рассказал вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис в интервью Der Spiegel, передает Reuters.
«Мы предложили приостановить действие всех взаимных тарифов на шесть месяцев, чтобы достичь решения путем переговоров», — рассказал он.
Заморозка пошлин даст передышку промышленности и рабочим по обе стороны Атлантики, добавил он.
В марте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден договорились о приостановке действия пошлин на четыре месяца.
В октябре 2019 г. Вашингтон решил обложить пошлинами европейские товары на общую сумму $7,5 млрд. Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила ему сделать это в ответ на госсубсидии, получаемые Airbus от Евросоюза и нарушающие правила организации.
Спор между двумя крупнейшими мировыми авиапроизводителями идет уже 15 лет. Boeing обвинял Airbus в получении дешевых займов от европейских правительств и настаивал на введении 100%-ных пошлин на самолеты конкурента. Европейская компания утверждала, что Boeing получает помощь от Вашингтона в виде оборонных контрактов и налоговых льгот. ВТО пришла к выводу, что обе компании незаконно получают субсидии. Однако первым она закончила рассматривать дело против Airbus.