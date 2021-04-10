ЕС предложил США на полгода заморозить пошлины по спору Boeing и Airbus

Спор между двумя крупнейшими мировыми авиапроизводителями идет уже 15 лет. Boeing обвинял Airbus в получении дешевых займов от европейских правительств и настаивал на введении 100%-ных пошлин на самолеты конкурента. Европейская компания утверждала, что Boeing получает помощь от Вашингтона в виде оборонных контрактов и налоговых льгот. ВТО пришла к выводу, что обе компании незаконно получают субсидии. Однако первым она закончила рассматривать дело против Airbus.