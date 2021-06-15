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Роспотребнадзор отчитался о выявленных в московских кафе нарушениях

Ведомости

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения мер по профилактике коронавируса в 16 городских кафе и ресторанах, сообщила пресс-служба ведомства по итогам проверки 14 июня.

«Проведены мониторинговые обследования 43 предприятий общественного питания, в том числе с летними кафе и верандами. Из них с нарушениями противоэпидемических мероприятий в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции работало 16 объектов», – говорится в сообщении.

В отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, в соответствии с которой граждане могут быть оштрафованы на сумму от 15 до 40 тыс. руб., должностные лица – от 50 до 150 тыс. руб., юридические лица – от 200 до 500 тыс. руб. Деятельность последних также может быть приостановлена на срок до 90 суток. С 7 по 14 июня ведомство проверило 271 предприятие общественного питания, в работе 77 из них выявлены нарушения. Управление Роспотребнадзора по Москве пообещало продолжить контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Всем заведениям общепита временно запрещается обслуживать посетителей в ночное время, а работодателям рекомендуется перевести на удаленку 30% сотрудников. 

По данным оперативного штаба на 15 июня, в Москве за последние сутки выявили 6805 новых случаев коронавируса, 3045 человек выздоровели, 71 – умер. Всего в городе зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения и свыше 21 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.

Ранее по теме: Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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