Роспотребнадзор отчитался о выявленных в московских кафе нарушениях

В отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, в соответствии с которой граждане могут быть оштрафованы на сумму от 15 до 40 тыс. руб., должностные лица – от 50 до 150 тыс. руб., юридические лица – от 200 до 500 тыс. руб. Деятельность последних также может быть приостановлена на срок до 90 суток. С 7 по 14 июня ведомство проверило 271 предприятие общественного питания, в работе 77 из них выявлены нарушения. Управление Роспотребнадзора по Москве пообещало продолжить контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением противоэпидемических мероприятий.