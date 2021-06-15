Мордашов заявил о готовности реинвестировать «сверхприбыль» в развитие бизнеса

При этом в 2020 г. наблюдался резкий рост цен на мировых рынках черных металлов. К декабрю 2020 г. цены выросли до рекордных значений: около $155 за тонну железной руды (рост на 70% к декабрю 2019 г.), около $650 за тонну арматуры (рост на 20% к декабрю 2019 г.) и около $700 за тонну горячекатаной продукции (рост на 30% к декабрю 2019 г.). На этом фоне металлургические компании продемонстрировали рекордные показатели рентабельности по EBITDA: например, 33% у ММК, 41% у НЛМК и 52% у «Северстали».