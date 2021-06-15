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Мордашов заявил о готовности реинвестировать «сверхприбыль» в развитие бизнеса

Ведомости

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов заявил в интервью изданию Financial Times о планах реинвестировать «сверхприбыль» в развитие бизнеса вместо того, чтобы направлять ее на дивиденды.

Так Мордашов прокомментировал апрельское заявление президента России Владимира Путина. В своем послании Федеральному Собранию глава государства предупредил, что власти посмотрят, на какие цели бизнес направит полученную прибыль, которая в этом году должна быть рекордной, несмотря на пандемию коронавируса. После этого правительство примет решение о возможной донастройке налогового законодательства, предупредил президент.

«Скажу, что называется, без протокола: дивиденды — кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает», — сказал Путин.

Мордашов также заявил, что президент как лидер нации «в значительной степени отражает то, что имеет в виду каждый среднестатистический россиянин». По мнению миллиардера, Путин был прав, призвав российский бизнес уделять приоритетное внимание инвестициям и развитию, так как пандемия усугубила падение реальных доходов граждан.

Ранее, 31 мая, первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд руб. в части госкапвложений и гособоронзаказа. По его словам, на фоне пандемии коронавируса они «в разы» увеличили доходы, в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Он подчеркнул, что компании должны вернуть эти деньги в бюджет в виде налога. 

По данным ФНС, налоговая нагрузка (с учетом страховых взносов) на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых составила в 2020 году 48%, на добычу иных полезных ископаемых — 12,6%, а на металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — 5,4%, рассказывал ранее «Ведомостям» руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян. 

При этом в 2020 г. наблюдался резкий рост цен на мировых рынках черных металлов. К декабрю 2020 г. цены выросли до рекордных значений: около $155 за тонну железной руды (рост на 70% к декабрю 2019 г.), около $650 за тонну арматуры (рост на 20% к декабрю 2019 г.) и около $700 за тонну горячекатаной продукции (рост на 30% к декабрю 2019 г.). На этом фоне металлургические компании продемонстрировали рекордные показатели рентабельности по EBITDA: например, 33% у ММК, 41% у НЛМК и 52% у «Северстали».

Ранее по теме: Путин попросил металлургов не обижаться на слова Белоусова о «нахлобучивании»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных