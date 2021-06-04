Путин попросил металлургов не обижаться на слова Белоусова о «нахлобучивании»

«Что касается металлургов, то я прошу коллег — я их всех знаю поименно, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рэмовича. Он в таком запале дискуссионном может быть высказался несколько резковато, но дело в чем — дело в том, что конъюнктура рынка изменилась, и эта отрасль начала получать сверхдоходы, это очевидная вещь», — рассказал он.