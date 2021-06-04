Путин попросил металлургов не обижаться на слова Белоусова о «нахлобучивании»
Президент России Владимир Путин попросил металлургов «не обижаться» на слова первого вице-премьера Андрея Белоусова, заявившего, что они «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд руб. Об этом глава государства рассказал в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).
«Что касается металлургов, то я прошу коллег — я их всех знаю поименно, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рэмовича. Он в таком запале дискуссионном может быть высказался несколько резковато, но дело в чем — дело в том, что конъюнктура рынка изменилась, и эта отрасль начала получать сверхдоходы, это очевидная вещь», — рассказал он.
Президент заметил, что металлургов, которые хотят получать такие же сверхдоходы не только за счет экспорта, но и внутри России, «понять можно», однако это приводит к перекосам в экономике.
«Вот скажем, есть покупатели автомобильного транспорта, наши же компании. Подписали контракты, вот готовы платить деньги, а теперь производитель автотранспорта говорит им: "Платите на 68% дороже"... потому что металлурги подняли цены...цепочка посыпалась», — пояснил президент.
По мнению Путина, помочь в этой ситуации может практика заключения долгосрочных контрактов между металлургами и предприятиями оборонного или строительного комплексов.
«Если заключить контракт определенный, даже не по фиксированным ценам, а выработав определенные правила, схему ценообразования – и все, это будет работать, надо только сделать своевременно. И такой алгоритм будет найден», — заключил президент.
31 мая первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд руб. в части госкапвложений и гособоронзаказа. Белоусов отметил, что правительство найдет способ вернуть полученные металлургическими компаниями сверхдоходы в бюджет.