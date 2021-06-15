Депутаты предлагают штрафовать РЖД за задержку отправки порожних вагонов
В Госдуму внесен законопроект о штрафах для РЖД за задержку отправления порожних грузовых вагонов, следует из документа, размещенного в базе денных системы обеспечения законодательной деятельности.
Законопроект предусматривает внесение изменений в «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Проект внесла группа сенаторов и члены комитета государственной думы по транспорту и строительству Радик Ильясов и Александр Старовойтов. В случае принятия документа, РЖД придется выплачивать за просрочку оформления перевозочных документов в 10 раз больше, чем сейчас.
В настоящее время с РЖД не взимаются штрафы за несвоевременное оформление перевозочных документов на отправку порожних вагонов. Оператор может обратиться в суд и предъявить претензии к РЖД за просрочку. Однако по таким разбирательствам владельцам подвижного состава удается возместить не более 500 руб. за сутки простоя.
Инициатива депутатов предполагает штрафные санкции в размере 5 тыс. руб в сутки, которые могут привести к многомиллионным издержкам для РЖД. По подсчетам операторов, задержка оформления перевозки порожних вагонов в течение более суток происходит минимум с 10% порожних вагонов, предъявляемых к перевозке. По состоянию на 1 января 2021 г. общий парк грузовых вагонов на сети РЖД составил 1,2 млн единиц.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время законодательно закреплена обязанность РЖД согласовывать запрос-уведомление на перевозку порожнего вагона в течении трех часов.
«Даже когда вагон оформлен и выставлен на пути, до момента формирования поезда для отправления со станции перевозочные документы не оформляются, то есть вагон может несколько дней простаивать на станции. Вагоны оформляют уже непосредственно в момент, когда сформированный поезд уходит со станции. Такого разрыва быть не должно – если вагон выставлен на пути, его сразу должны принимать к перевозке», — пояснил «Ведомостям» заместитель председателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин. По его словам, это позволяет перевозчику искусственно занижать сроки доставки порожних вагонов и избегать претензий за просрочку.
В законопроекте предлагается установить штраф за задержку отправления вагонов по причинам, зависящим от самого перевозчика. То есть, в случае нарушения РЖД должны будут выплатить отправителю порожнего грузового вагона штраф в размере 5 тыс. руб, говорит Семенкин. «Если законопроект примут, то РЖД придется заплатить владельцам вагонов миллиарды рублей в год», — пояснил он.
В законопроекте уточняется, что с оператора подвижного состава также не будет взиматься стоимость услуг РЖД при обнаружения технической неисправности вагонов, которые были приняты к перевозке, кроме случаев, когда владелец вагона целенаправленно пытался скрыть дефект.