Депутаты предлагают штрафовать РЖД за задержку отправки порожних вагонов

«Даже когда вагон оформлен и выставлен на пути, до момента формирования поезда для отправления со станции перевозочные документы не оформляются, то есть вагон может несколько дней простаивать на станции. Вагоны оформляют уже непосредственно в момент, когда сформированный поезд уходит со станции. Такого разрыва быть не должно – если вагон выставлен на пути, его сразу должны принимать к перевозке», — пояснил «Ведомостям» заместитель председателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин. По его словам, это позволяет перевозчику искусственно занижать сроки доставки порожних вагонов и избегать претензий за просрочку.