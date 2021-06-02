РЖД планирует отправить первый регулярный поезд из Индии в Россию в июне
В июне 2021 г. логистическая «дочка» РЖД впервые планирует отправить регулярный контейнерный поезд из Индии в РФ по международному транспортному коридору «Север-Юг», сообщил «Ведомостям» гендиректор «РЖД Логистики» (РЖДЛ) Дмитрий Мурев на конференции «Трилогия. Транспорт. Инвестиции. Логистика», организованной в рамках ПМЭФ. Ранее по этому маршруту осуществлялись только тестовые отправки.
«В июне мы планируем запустить еще один поезд, уже не тестовый, а постоянный. Надеемся, что контрагенты, которые повезут груз, будут готовы, не смотря на санкционные сложности, эту отправку совершать, — сказал Дмитрий Мурев. — Отсутствие жд-ветки (в Иране) не мешает нам организовывать перевозки. Да, там они автомобильные, но это в любом случае мультимодальный сервис».
По словам Мурева, по иранской части МТК «Север-Юг» осуществляются в основном автомобильные перевозки, так как 250-км участок Решт — Астара на территории Ирана пока еще не достроен и сроки окончания работ пока не ясны.
«Есть очень много вопросов по иранской части коридора. Он должен проходить по землям сельхозназначения. Иранцы до сих пор решают вопрос их использования и привлечения инвестиций в строительство этой ветки. Санкционный режим, который есть вокруг Ирана, безусловно мешает, и международные игроки, которые могли бы включиться в проект, выжидают, как будет развиваться ситуация», — добавил Мурев.
Гендиректор РЖДЛ добавил, что грузопоток между Европой и Индией и наоборот по МТК — это в основном товары народного потребления.
МТК «Север – Юг», соединяющий Санкт-Петербург (Россия) и Мумбаи (Индия) имеет протяженность 7,2 тыс. км. Соглашение о создании МТК подписано в 2000 году странами, по территориям которых пройдет этот маршрут — Россией, Индией и Ираном. Основные преимущества коридора перед другими маршрутами (в частности, перед Суэцким каналом) — сокращение в два и более раза расстояния перевозок, а также снижение стоимости транспортировки грузов.
Западный маршрут МТК — прямое железнодорожное сообщение через пограничные переходы Самур (Россия) — Ялама (Азербайджан) с дальнейшим выходом на железнодорожную сеть Ирана через пограничный переход Астара (Азербайджан) — Астара (Иран).
В октябре 2016 года РЖДЛ совместно с российскими и зарубежными партнерами осуществила первую тестовую отправку контейнеров с радиаторами из Индии через Иран и Азербайджан по западному маршруту коридора в транспортно-логистический комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино» в Калужской области.
Мультимодальный маршрут включает использование морского-, авто- и железнодорожного транспорта. Контейнеры с промышленными радиаторами были отправлены морем из Мумбая в иранский порт Бендер-Аббас, затем по железной дороге до станции Решт, оттуда автомобилями в Астару, далее снова перегружены на железную дорогу и доставлены к месту назначения в РФ.