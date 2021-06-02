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РЖД планирует отправить первый регулярный поезд из Индии в Россию в июне

Ведомости

В июне 2021 г. логистическая «дочка» РЖД впервые планирует отправить регулярный контейнерный поезд из Индии в РФ по международному транспортному коридору «Север-Юг», сообщил «Ведомостям» гендиректор «РЖД Логистики» (РЖДЛ) Дмитрий Мурев на конференции «Трилогия. Транспорт. Инвестиции. Логистика», организованной в рамках ПМЭФ. Ранее по этому маршруту осуществлялись только тестовые отправки.

«В июне мы планируем запустить еще один поезд, уже не тестовый, а постоянный. Надеемся, что контрагенты, которые повезут груз, будут готовы, не смотря на санкционные сложности, эту отправку совершать, — сказал Дмитрий Мурев. — Отсутствие жд-ветки (в Иране) не мешает нам организовывать перевозки. Да, там они автомобильные, но это в любом случае мультимодальный сервис».

По словам Мурева, по иранской части МТК «Север-Юг» осуществляются в основном автомобильные перевозки, так как 250-км участок Решт — Астара на территории Ирана пока еще не достроен и сроки окончания работ пока не ясны.

«Есть очень много вопросов по иранской части коридора. Он должен проходить по землям сельхозназначения. Иранцы до сих пор решают вопрос их использования и привлечения инвестиций в строительство этой ветки. Санкционный режим, который есть вокруг Ирана, безусловно мешает, и международные игроки, которые могли бы включиться в проект, выжидают, как будет развиваться ситуация», — добавил Мурев.

Гендиректор РЖДЛ добавил, что грузопоток между Европой и Индией и наоборот по МТК — это в основном товары народного потребления.

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МТК «Север – Юг», соединяющий Санкт-Петербург (Россия) и Мумбаи (Индия) имеет протяженность 7,2 тыс. км. Соглашение о создании МТК подписано в 2000 году странами, по территориям которых пройдет этот маршрут — Россией, Индией и Ираном. Основные преимущества коридора перед другими маршрутами (в частности, перед Суэцким каналом) — сокращение в два и более раза расстояния перевозок, а также снижение стоимости транспортировки грузов.

Западный маршрут МТК — прямое железнодорожное сообщение через пограничные переходы Самур (Россия) — Ялама (Азербайджан) с дальнейшим выходом на железнодорожную сеть Ирана через пограничный переход Астара (Азербайджан) — Астара (Иран).

В октябре 2016 года РЖДЛ совместно с российскими и зарубежными партнерами осуществила первую тестовую отправку контейнеров с радиаторами из Индии через Иран и Азербайджан по западному маршруту коридора в транспортно-логистический комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино» в Калужской области.

Мультимодальный маршрут включает использование морского-, авто- и железнодорожного транспорта. Контейнеры с промышленными радиаторами были отправлены морем из Мумбая в иранский порт Бендер-Аббас, затем по железной дороге до станции Решт, оттуда автомобилями в Астару, далее снова перегружены на железную дорогу и доставлены к месту назначения в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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