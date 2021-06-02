РЖД планирует отправить первый регулярный поезд из Индии в Россию в июне

«В июне мы планируем запустить еще один поезд, уже не тестовый, а постоянный. Надеемся, что контрагенты, которые повезут груз, будут готовы, не смотря на санкционные сложности, эту отправку совершать, — сказал Дмитрий Мурев. — Отсутствие жд-ветки (в Иране) не мешает нам организовывать перевозки. Да, там они автомобильные, но это в любом случае мультимодальный сервис».